¡Pasajero inusual! Mapache polizonte viaja de EE. UU. hasta Bielorrusia

Mapache viaja de EE. UU hasta Bielorrusia. Foto: Especial

A través de redes sociales, se dio a conocer la historia de un pasajero inusual que viajó desde los Estados Unidos hasta Bielorrusia. Un mapache viajó miles de kilómetros en una de las cargas de la Empresa Unitaria Republicana.

El mapache fue descubierto por oficiales de aduana en Grondo, una ciudad al oeste de Bielorrusia, mientras descansaba en el panel frontal de uno de los vehículos.

De acuerdo con los reportes, el animal habría subido al contenedor durante la etapa de carga, viajando miles de kilómetros a través del océano.

Mapache será puesto en cuarentena

Despachos de aduanas en Bielorrusia convocaron a especialistas, quienes pusieron al mapache en cuarentena dentro del distrito Oshmyany, donde estará bajo observación veterinaria.

Posteriormente, se prevé que el mapache pueda ser trasferido al bosque de Nalibokskaya o al zoológico de Grodno.

