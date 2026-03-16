Ballenas sorprenden a turistas en bahía de Acapulco; ve video

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Reportan presencia de ballenas en playas de Acapulco. Foto: Getty

Turistas nacionales e internacionales que visitan las playas de Acapulco, en el estado de Guerrero, reportaron durante marzo el avistamiento de ballenas frente a la costa, algunas de ellas muy cerca de la Isla de la Roqueta.

A través de redes sociales, varios visitantes compartieron videos en los que se observa a los cetáceos nadando en aguas cercanas a la bahía, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la playa o realizando recorridos en embarcaciones.

Turistas captan a las ballenas en video

En algunas grabaciones difundidas en plataformas como TikTok se aprecia cómo las ballenas emergen a poca distancia de la costa, lo que permitió a decenas de turistas documentar el momento.

Los videos rápidamente se viralizaron debido a que este tipo de avistamientos no es tan común en zonas con alta presencia turística, como ocurre en varias playas de Acapulco.

El avistamiento de ballenas en esta zona de Guerrero suele ser poco común, debido a la cantidad de turistas. Por ello, los visitantes aprovecharon para documentar la presencia de los mamíferos.

Autoridades piden mantener distancia

Ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades de Protección Civil y de Protección Animal pidieron a los visitantes mantener la calma. Además, solicitaron evitar acercarse demasiado a los animales.

Las autoridades recordaron que, aunque observar ballenas es una experiencia única, es importante respetar su espacio y no interferir con su comportamiento natural, especialmente cuando se encuentran cerca de zonas turísticas.

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