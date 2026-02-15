Coreano sorprende en redes sociales por cantar igual que José José

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

JJun es uncoreano que ha ganado notoriedad en redes sociales por imitar a José José, incluso, algunas personas comentan que se trata de la reencarnación del “Príncipe de la Canción”. En Unotv.com te contamos un poco más sobre este artista urbano.

¿Quién es JJun, el coreano que imita a José José?

De acuerdo con sus propias palabras, JJun viajó desde Corea a México porque quería conocer más sobre la música de nuestro país, en especial de los temas de José José. Al principio de su carrera comenzó subiendo covers de temas clásicos de artistas como Juan Gabriel, Camilo Sesto y otros cantantes de esa época.

La popularidad del cantante coreano estalló por sus interpretaciones de los éxitos del “Principe de la Canción”, ya que su voz es muy parecida a la de José José. Su fama lo llevó a dar pequeños conciertos en varias partes de la República Mexicana, incluso fue invitado a un concierto que ofrecieron los Ángeles Negros en el Teatro Metropolitan, en el año 2023.

JJun también es conocido como el “Príncipe de la Calle”, ya que le gusta cantar en vivo desde las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los videos de estos conciertos callejeros se viralizaron en redes sociales y su fama se incrementó. Actualmente cuenta con 229 mil seguidores en Instagram, 272 mil en Facebook y suma más de 526 mil suscriptores en YouTube.

Su fama lo ha llevado a aparecer en algunos programas de la televisión nacional como “Venga la Alegría”. En 2025 fue invitado por la Embajada de México en Corea del Sur para interpretar algunos de los temas de José José.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento