Acosan a la reina del Carnaval de Barranquilla; un hombre intentó besarla en desfile

El hecho fue captado en video y causó indignación en redes. Foto: Getty Images

Un hombre intentó besar a la fuerza a la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, durante el desfile que se realizó durante “La Guacherna” el pasado viernes 6 de febrero.

El hecho fu captado en video y ha generado polémica e indignación entre internautas y habitantes de la localidad que acudieron a la celebración, la cual da apertura a una de las fiestas culturales más importantes de Colombia.

Un hombre intentó besar a la fuerza a la reina del Carnaval de Barranquilla

Michelle Char Fernández, la reina del carnaval de este año, subió un video en su cuenta de TikTok el sábado 7 de febrero.

En la publicación, se aprecian varios momentos en los que la joven compartió con todos los asistentes al desfile. Se acercó a las vallas, abrazó a niños, bailó y saludó a todos los presentes.

Sin embargo, en uno de esos instantes, se acercó a un sujeto para abrazarlo; éste simuló que quería tomarse una foto y, tras rodearla con sus brazos, trató de besarla por la fuerza en la boca.

Al notarlo, ella intentó hacerse hacia atrás; sin embargo, el hombre lo evitó hasta que un policía y un trabajador del staff del evento la ayudaron para alejarse de él.

Cabe mencionar que esto afectó a Michelle Char Fernández, quien, al seguir caminando, comenzó a secarse las lágrimas del rostro.

El hecho causó polémica en redes sociales

La imagen comenzó a viralizarse durante la mañana de este martes, provocando indignación entre usuarios de redes sociales y personas que han expresado su repudio ante el acoso del que fue víctima la joven.

Pese a lo sucedido, Michelle ha continuado con sus actividades como reina del Carnaval de Barranquilla, como se puede apreciar en las publicaciones compartidas en su cuenta de TikTok.

