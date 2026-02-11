Acosan a la reina del Carnaval de Barranquilla; un hombre intentó besarla en desfile
Un hombre intentó besar a la fuerza a la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, durante el desfile que se realizó durante “La Guacherna” el pasado viernes 6 de febrero.
El hecho fu captado en video y ha generado polémica e indignación entre internautas y habitantes de la localidad que acudieron a la celebración, la cual da apertura a una de las fiestas culturales más importantes de Colombia.
Un hombre intentó besar a la fuerza a la reina del Carnaval de Barranquilla
Michelle Char Fernández, la reina del carnaval de este año, subió un video en su cuenta de TikTok el sábado 7 de febrero.
En la publicación, se aprecian varios momentos en los que la joven compartió con todos los asistentes al desfile. Se acercó a las vallas, abrazó a niños, bailó y saludó a todos los presentes.
Sin embargo, en uno de esos instantes, se acercó a un sujeto para abrazarlo; éste simuló que quería tomarse una foto y, tras rodearla con sus brazos, trató de besarla por la fuerza en la boca.
Al notarlo, ella intentó hacerse hacia atrás; sin embargo, el hombre lo evitó hasta que un policía y un trabajador del staff del evento la ayudaron para alejarse de él.
Cabe mencionar que esto afectó a Michelle Char Fernández, quien, al seguir caminando, comenzó a secarse las lágrimas del rostro.
El hecho causó polémica en redes sociales
La imagen comenzó a viralizarse durante la mañana de este martes, provocando indignación entre usuarios de redes sociales y personas que han expresado su repudio ante el acoso del que fue víctima la joven.
Pese a lo sucedido, Michelle ha continuado con sus actividades como reina del Carnaval de Barranquilla, como se puede apreciar en las publicaciones compartidas en su cuenta de TikTok.
