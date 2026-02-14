¿Qué son los “therian”? La comunidad juvenil que se volvió viral en redes

GENERANDO AUDIO...

En los últimos meses, el término “therian” ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre adolescentes. Videos en plataformas digitales muestran a jóvenes que se identifican con animales no humanos, lo que ha generado curiosidad y debate sobre esta comunidad.

¿Qué son los “therian”?

Los “therian” son personas que se identifican, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano, es decir, con una especie distinta al ser humano. El concepto no implica una transformación física, sino una forma de identidad interna.

¿De dónde proviene la palabra?

El término “therian” deriva de “therianthropy”, palabra que tiene raíces en el griego:

Thērion, que significa “bestia” o “animal salvaje”

Anthropos, que significa “humano”

Literalmente, se traduce como “humano-animal”

Aunque la idea de vínculos entre humanos y animales aparece en mitologías antiguas y tradiciones culturales, la identidad “therian” como comunidad contemporánea surgió en la década de los noventa en foros de internet, principalmente en Estados Unidos.

Diferencia entre “therian” y “furros”

Es común que se confunda a los “therian” con los llamados “furros” o integrantes del “furry fandom”, pero se trata de fenómenos distintos.

El “furry fandom” es una subcultura y afición centrada en personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas.

En cambio, quienes se identifican como “therian” describen una conexión identitaria interna con un animal no humano, y no necesariamente forman parte de una comunidad artística ni utilizan disfraces.

¿Por qué se viralizó?

La visibilidad reciente del término se debe principalmente a redes sociales como TikTok, donde jóvenes comparten videos relacionados con su identidad. El formato visual, junto con la participación de adolescentes, amplificó la conversación digital y generó interés en medios y usuarios.

Aunque no es un fenómeno nuevo, su difusión masiva en plataformas digitales lo colocó en el centro de la conversación pública.

Creadora de contenido entra a comunidad “therian”

La creadora de contenido, Angie Velasco, documentó una reunión de la comunidad “therian”, cuyos integrantes le dieron la bienvenida con el llamado “saludo de foca”, que consiste en golpearse con la palma extendida la parte lateral del abdomen.

En su mayoría jóvenes, los “therian” explicaron las características del movimiento.

“La gente dice que te percibes animal, pero no es así. Si te autopercibes, estás renunciando a tu humanidad, estás renunciando a tu parte humana. Nosotros, al identificarnos, no negamos esa parte humana; seguimos códigos sociales y de conducta, y nos regimos bajo el código penal. No es que seamos animales”, indicó una de las jóvenes.

Otros integrantes señalaron que no es necesario usar una indumentaria específica para formar parte de la comunidad “therian”, pues se trata de un sentimiento de identidad.

