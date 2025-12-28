De la plaza a un hogar: adoptan a perrito que se ‘robó’ un peluche

GENERANDO AUDIO...

Adoptado perrito que se viralizó jugando con su peluche en plaza. Foto: Cuartoscuro

Lo que comenzó como una travesura en un centro comercial terminó en un milagro de Año Nuevo. En días pasados, un perro callejero saltó a la fama en redes sociales tras protagonizar varios videos donde jugaba, con pura felicidad, con un peluche que tomó de una tienda en la plaza Las Américas, en Mérida, Yucatán.

La escena conmovió profundamente a los internautas. Al ver la alegría del can con su nuevo juguete, diversas personas unieron esfuerzos y cooperaron para pagar el juguete, asegurando que el pequeño visitante pudiera conservarlo.

Usuario criticaron a empleados por no darle el peluche al perrito

La historia no estuvo exenta de polémica. En uno de los clips, algunos usuarios criticaron a una empleada que forcejeaba amistosamente con el animal, interpretando el acto como un intento de quitarle el juguete.

Sin embargo, el personal de la tienda aclaró la situación a través de un video en TikTok: la trabajadora solo buscaba pasar el producto por la caja registradora para formalizar la compra. Los empleados aseguraron que nunca pensaron en poner el peluche a la venta nuevamente, en caso de no otorgárselo al animalito.

Ya no dormirá en la plaza, ni en la calle; ahora tiene un hogar

El final de esta historia superó cualquier expectativa. Gracias al alcance masivo de los videos, el perrito no solo conservó su peluche, sino que también encontró una familia.

A través de redes sociales, se confirmó que una familia en Mérida adoptó al can. Ahora, el perrito juguetón iniciará su proceso de adopción, el cual incluye esterilización y cuidados médicos, para comenzar una nueva vida lejos de los pasillos de la plaza y el frío de las calles. Para este 2026, el protagonista del video viral no solo tiene un juguete nuevo, sino el calor de un verdadero hogar.

