Video: influencer atropella a fan con una Cybertruck en plena transmisión

| 14:28 | Victor Gutierrez | Uno TV
Influencer atropella a fan. Foto: Gettyimages

Un video difundido en redes sociales muestra al influencer Branden Peters, conocido como Clavicular, involucrado en un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo, en el que un seguidor fue atropellado por una Cybertruck, de Tesla.

Las imágenes muestran al joven acercarse al vehículo del creador de contenido y subirse al cofre, aparentemente mientras grababa con su teléfono móvil. Posteriormente, el seguidor descendió del automóvil y realizó algunos movimientos cerca de la unidad, justo cuando ocurre el incidente.

Momento del incidente

De acuerdo con el video, cuando el joven se encontraba frente al vehículo, Clavicular aceleró la marcha, lo que provocó que el seguidor fuera embestido por la camioneta. En la grabación se escucha un fuerte sonido tras el impacto y la reacción de una persona que acompañaba al influencer durante la transmisión.

El avance del vehículo fue detenido cuando otro automóvil se cruzó en su trayecto, lo que evitó que continuara desplazándose.

Reacción posterior del influencer

Tras el incidente, el influencer se retiró del lugar. Más tarde, realizó una publicación en redes sociales con una imagen generada por inteligencia artificial, acompañada de la frase: “Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos”, en referencia a lo ocurrido.

En el material audiovisual también se escucha al creador de contenido cuestionar el estado del joven atropellado, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre la condición de salud del seguidor.

Reacciones en redes sociales

El video generó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo a la conducta del influencer y solicitaron que se esclarezcan los hechos. Hasta ahora, no se ha confirmado información oficial sobre posibles consecuencias legales ni sobre el estado del joven involucrado.

