Cinco cosas que hay que saber sobre la serie “Stranger Things”

La serie “Stranger Things” volvió esta Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de su quinta y última temporada, marcando e linicio del cierre definitivo de una de las producciones más exitosas del streaming.

La gran final está programada para el 1 de enero, según confirmó la plataforma.

Desde su estreno en 2016, la serie narra la historia de un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo de Estados Unidos que enfrentan criaturas sobrenaturales y un universo paralelo conocido como El Otro Lado.

Reparto estelar y generaciones de estrellas

“Stranger Things” combinó desde el inicio a figuras consolidadas y nuevos talentos.

Winona Ryder, ícono del cine de los años 80, obtuvo una nominación al Globo de Oro por su papel de Joyce Byers. También participa Matthew Modine como el Dr. Brenner.

La serie impulsó la carrera de sus protagonistas jóvenes. Millie Bobby Brown, quien debutó a los 12 años, hoy produce y protagoniza exitosas películas como “Enola Holmes“. Finn Wolfhard, que interpreta a Mike Wheeler, ha encabezado franquicias como “It” y “Cazafantasmas“.

Nostalgia ochentera como sello

Uno de los mayores atractivos de “Stranger Things” es su homenaje a los años 80. Los hermanos Duffer retomaron referencias a Steven Spielberg, Stephen King y Los Goonies, combinadas con vestuario icónico, bicicletas, walkmans y peinados clásicos.

La canción “Running Up That Hill” de Kate Bush revivió gracias a la serie, superando los mil millones de reproducciones en Spotify y regresando al primer lugar en Reino Unido 37 años después de su lanzamiento.

Fenómeno global y lección de marketing

La serie se convirtió en un fenómeno mundial y en una de las más vistas de Netflix. Cada episodio tiene un presupuesto millonario, comparable al de grandes producciones de Hollywood.

El estreno de la quinta temporada acumuló cerca de 60 millones de visualizaciones, acompañado de campañas publicitarias masivas en ciudades de todo el mundo.

Universo que sigue creciendo

El éxito de “Stranger Things” se expandió a otros formatos. En 2023 se estrenó en teatro “Stranger Things: The First Shadow“, una precuela ambientada en 1959. Además, Netflix anunció una serie animada para 2026 y nuevas novelas centradas en personajes secundarios.

Mientras tanto, los fans se preparan para despedirse de Hawkins con el esperado final.

