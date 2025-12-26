Perros atacan a Flor Amargo en plena Navidad

GENERANDO AUDIO...

Perros atacan a Flor Amargo en Navidad. Foto: Cuartoscuro

La cantante Flor Amargo fue atacada por perros durante la madrugada de Navidad, mientras realizaba ejercicio en una zona montañosa de Rosarito, Baja California. El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando la artista salió a correr y fue sorprendida por perros que se encontraban sueltos, según relató ella misma.

“Hoy me toco un suceso que no pensé que me pasara. Estoy en Rosarito, fui a correr a las 4 de la mañana y desgraciadamente subiendo una montaña, un señor dejo sus perros sueltos y uno de ellos llegó y me atacó. Me dieron 5 puntadas, el colmillo me penetró hasta el hueso”. Flor amargo, cantante

Flor Amargo explicó que uno de los perros la mordió con fuerza, provocándole una herida profunda que requirió cinco puntadas. De acuerdo con su testimonio, el colmillo penetró hasta el hueso, lo que puso en riesgo su movilidad y la obligó a recibir atención médica inmediata.

Ataque de perros a Flor Amargo

La cantante detalló que el ataque ocurrió mientras subía una montaña, cuando un hombre dejó a sus perros sin correa ni supervisión. Uno de los animales se acercó repentinamente y la atacó sin provocación.

Afortunadamente, recibió atención médica oportuna y las heridas fueron suturadas. El hecho ocurrió en una fecha especialmente sensible, ya que se trató de Nochebuena y Navidad, momentos que la cantante esperaba pasar en tranquilidad.

Lejos del escenario y en recuperación

Tras el ataque, Flor Amargo pasó la Navidad en Rosarito acompañada de una de sus mejores amigas, mientras se recupera de la herida. La artista compartió su estado de salud y el suceso para alertar sobre los riesgos que representan los perros sin control en espacios públicos.

Flor Amargo hizo un llamado directo a los dueños de perros, pidiendo responsabilidad y conciencia, especialmente en zonas abiertas donde otras personas realizan actividades como correr o caminar.

“Por favor, cuiden a sus perros. A veces dicen que no muerden, pero sí muerden”. Flor Amargo, cantante

