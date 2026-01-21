Hombre con machete amenaza y persigue a joven por usar playera de los 49ers: “¡Quítate esa camiseta roja!”

GENERANDO AUDIO...

El atacante con machete no logró dañar a nadie. Foto: Getty images

Un hombre con un machete persiguió al joven Jacob Hernández dentro de un negocio familiar en Pomona, en el condado de Los Ángeles, presuntamente por llevar una playera de los 49ers de San Francisco. El hecho quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

La grabación muestra al adolescente de 17 años dentro de la lavandería de su padre, el pasado sábado 17 de enero de 2026, portando la playera de los 49ers, ya que ese día el equipo tenía un encuentro contra los Seahawks y el joven era seguidor.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se observa cómo el sujeto entra al negocio con un machete en la mano y se dirige de forma agresiva hacia Jacob Hernández.

El adolescente declaró al medio NBC Los Ángeles que el agresor, al verlo, le gritó:

“Quítate esa maldita camiseta roja”.

Vidrios rotos y temor entre los clientes

Otras grabaciones del momento de la agresión muestran al sujeto golpeando la pared y las lavadoras del negocio con el machete, mientras las personas corren para resguardarse.

Uno de los videos muestra cómo el agresor rompe la puerta de cristal de acceso al establecimiento cuando una persona intenta sujetarla desde el interior de la lavandería, mientras le grita de forma agresiva.

Se trataba del dueño del establecimiento, Phil Hernández, quien dijo a NBC Los Ángeles que, al escuchar los gritos, corrió a cerrar la puerta, mientras el agresor permanecía afuera.

De acuerdo con el New York Post, no se reportaron personas heridas durante el ataque; sin embargo, el agresor no fue detenido.

