Novio intenta evadir caseta en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Una pareja que viajaba en motocicleta protagonizó un accidente viral en una caseta del Circuito Exterior Mexiquense, luego de que el conductor acelerara para evadir el pago de 40 pesos, provocando que su novia cayera al pavimento y quedara tirada en el lugar.

El hecho ocurrió cuando el motociclista intentó saltarse la pluma de la caseta, pero al acelerar de manera repentina, la joven que viajaba como copiloto perdió el equilibrio y cayó del asiento trasero, mientras la moto siguió su camino sin detenerse.

Intentan evadir caseta y provocan accidente

El momento fue grabado por un joven que circulaba detrás, quien sí pagó su caseta y captó el instante exacto en que la pareja intenta pasar sin pagar. En el video se observa cómo la joven impacta contra el piso, mientras el conductor de la motocicleta no regresa por ella y continúa su marcha.

Las imágenes muestran que la mujer tarda varios segundos en levantarse, visiblemente adolorida tras el golpe. El testigo que grabó el video se mantiene cerca, documentando lo ocurrido, mientras otros automovilistas continúan su trayecto.

Video del accidente se vuelve viral

El clip fue difundido en redes sociales y rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones, comentarios y críticas hacia el motociclista. Usuarios reprobaron que el joven priorizara no pagar la caseta y abandonara a su acompañante tras el accidente.

Entre los comentarios más repetidos destacan mensajes como:

“Los 40 pesos le salieron carísimos”.

“Ni para pagar caseta ni para cuidar a su pareja”.

“Eso no es amor, es irresponsabilidad”.

La mayoría de los usuarios coincidieron en señalar la falta de responsabilidad y empatía del conductor.

Autoridades recuerdan sanciones por evadir casetas

Aunque no se ha informado si el conductor fue identificado o sancionado, autoridades han reiterado que evadir el pago de casetas es una falta administrativa, además de representar un riesgo grave de accidentes, especialmente para motociclistas.

Al cierre del video, la joven logra ponerse de pie, mientras el motociclista no regresa al lugar, dejando el incidente como una muestra más de los riesgos de querer ahorrarse unos pesos en carretera.

