Mujer se “hace una limpia” con un huevo y lo vuelve a dejar en la tienda

Mujer se hace una “limpia” con un huevo. Foto: Getty Images

Una mujer fue captada en video mientras tomaba un huevo en una sucursal de Tiendas 3B en Ecatepec, se lo pasaba por todo el cuerpo como parte de una supuesta “limpia”, y luego lo regresaba al estante como si nada hubiera ocurrido.

El hecho quedó grabado en un clip de casi 20 segundos, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la mujer agarra un huevo del área de venta, se lo frota por brazos, torso, piernas, pies y la entrepierna. Después, lo vuelve a colocar entre los demás huevos y continúa con sus compras sin llevárselo ni pagarlo.

Mujer usa un huevo para “limpia” en Tiendas 3B

El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron indignación, asco y preocupación sanitaria. Muchos señalaron el riesgo que implica para otros clientes consumir un producto que fue manipulado de esa forma.

Hasta el momento, Tiendas 3B no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Aunque el video no muestra si el huevo se rompió o fue retirado después, usuarios pidieron a la cadena reforzar protocolos de vigilancia y control sanitario para evitar situaciones similares.

Reacciones de redes sociales

El clip generó miles de comentarios. Algunos usuarios bromearon sobre la escena, mientras otros exigieron consecuencias legales por poner en riesgo la salud pública.