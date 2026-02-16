Despierta el Kilauea y deja impresionantes postales de erupciones de hasta 300 metros de altura

GENERANDO AUDIO...

Nueva erupción del Kilauea eleva lava a 300 metros. Foto: Reusters

El 15 de febrero, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) captó en video una nueva y espectacular erupción del volcán Kilauea, en Hawái, considerado uno de los más activos del planeta.

Durante el evento, la columna eruptiva alcanzó aproximadamente 35 mil pies sobre el nivel del mar, mientras que las fuentes de lava se elevaron hasta 300 metros de altura.

Erupción duró cerca de 10 horas

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la actividad volcánica comenzó alrededor de la 1:50 p.m. (23:50 GMT) y se extendió por aproximadamente 10 horas.

Las imágenes muestran cómo la lava emergió con fuerza desde las aberturas del cráter, deslizándose por las laderas, mientras columnas de ceniza y humo se elevaban hacia el cielo nocturno, iluminando el paisaje hawaiano.

El episodio 42 desde diciembre de 2024

Según los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este evento corresponde al episodio número 42 de fuentes de lava registrado desde que el volcán reanudó su actividad intermitente el 23 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kilauea ha mantenido un patrón de erupciones periódicas, consolidándose como uno de los sistemas volcánicos más monitoreados y dinámicos del mundo.

Las autoridades continúan observando su comportamiento para evaluar posibles riesgos, aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores derivadas de esta erupción.

