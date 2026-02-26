Esperaban el semáforo y 2 vehículos caen en socavón abierto repentinamente en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @OmahaPolice

Dos vehículos fueron parcialmente tragados por un socavón que se abrió repentinamente en una intersección de Nebraska, Estados Unidos, sin que hasta el momento se hayan informado las causas.

El incidente ocurrió el martes, cuando, según un video de una cámara de tráfico, los vehículos estaban detenidos en la intersección esperando que el semáforo cambiara el martes. Sin previo aviso, el suelo cede y los vehículos caen en el socavón con los parachoques delanteros apuntando hacia arriba.

Después de unos momentos, peatones y otros conductores comienzan a reunirse alrededor del socavón y parecen ofrecer ayuda a las víctimas.

Según informes de medios locales, no se reportaron heridos. La policía dijo que ambos conductores salieron de sus vehículos y del socavón antes de que llegaran los equipos de emergencia.

La Policía ha cerrado la calle en sentido de sur a norte y señaló que permanecerá cerrada durante varios días. El teniente Dan Martin, del Departamento de Policía de Omaha, dijo que el socavón podría expandirse.

En tanto que, a través de su cuenta de X, la Policía pidió a la población evitar la zona, aunque acotó que el sentido norte a sur de 67th St. seguía abierto al público en su cruce con Pacific St.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.