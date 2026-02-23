Reviven video donde el “Pirata de Culiacán” se burla del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El “Pirata de Culiacán” fue un reconocido streamer. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Luego de la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, en redes sociales se ha vuelto tendencia el “Pirata de Culiacán” por dos razones: los memes que retratan al fallecido influencer como un “Caronte moderno” y por el video en el que habla mal del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual, presuntamente, le costó la vida.

¿Qué pasó con el “Pirata de Culiacán”?

Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el “Pirata de Culiacán”, fue un influencer que hace 10 años era bastante popular en redes sociales por mostrar una vida de lujos, excesos y armas. A pesar de ser menor de edad, en la mayoría de sus videos se mostraba bajo los efectos del alcohol o drogas.

En noviembre de 2017, se difundió un video en el que aparece el “Pirata” en estado de ebriedad y arremetiendo en contra de Oseguera Cervantes. En este material el joven influencer declaró: “A mí, el ‘Mencho’ me pela la ver$#/”.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

De acuerdo con versiones periodísticas, este video causó el enojo de los altos mandos del CJNG y no tardaron mucho en ejecutar su venganza. El 18 de diciembre de 2017, el “Pirata de Culiacán” fue asesinado en el interior de un bar en Jalisco. Algunos medios de comunicación señalan a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del “Mencho”, como el responsable de ordenar la muerte de Juan Luis Lagunas.

El “Pirata de Culiacán” es tendencia tras la muerte del “Mencho”

Aunque ya pasaron casi 10 años desde su asesinato, el “Pirata de Culiacán” sigue siendo un personaje bastante popular entre los internautas. Desde hace varios años, en redes circulan imágenes que retratan al “Pirata” como el encargado de recoger el alma de los famosos fallecidos.

Obviamente, tras la muerte del “Mencho”, comenzaron a circular memes en los que aparece el influencer sinaloense en la “trocona”, en búsqueda del líder del CJNG para llevarlo al más allá.

Además de los memes habituales que aparecen cada vez que muere una celebridad, los usuarios de redes sociales también recordaron la rencilla del “Pirata de Culiacán” con el “Mencho” y “revivieron” el video que, presuntamente, le costó la vida al creador de contenido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento