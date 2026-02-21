Video: chofer de Uber exhibe a mujer que amenaza con acusarlo de acoso

GENERANDO AUDIO...

De forma reciente, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que un chofer de Uber fue amenazado por una mujer quien, en un principio, mencionó que no pagaría el viaje al llegar al destino.

Por medio de una cámara al interior del vehículo, se observa al chofer; por su parte, la pasajera aparece con el rostro difuminado. La mujer, en un principio, comentó al conductor que no iba a pagarle: “cuando lleguemos al destino, quiero comentarte que no voy a pagarte el viaje.”

La usuaria solicitaba pagar el total para la próxima vez que utilizara el servicio. Tras ello, el chofer se negó y pidió que el viaje fuera cubierto. “Lo tiene en efectivo. Lo tiene qué pagar.”

Al momento en el que el chofer se negó, la mujer procedió a amenazar. “No lo voy a hacer y hazle como quieras”. Tras ello, el conductor respondió con la posibilidad de terminar el viaje.

Mujer amenazó con acusarlo de acoso

Ante la negativa del chofer, la mujer amenazó con hablarle a la policía y denunciarlo por acoso. “Sí me vas a llevar. Si no me llevas, entonces voy a hablarle a la policía y les voy a decir que me estás acosando.”

Posterior a ello, el conductor detuvo la marcha y solicitó a la usuaria bajarse del vehículo. Sin embargo, la mujer no descendió del automóvil. “Ahí quédese usted en el carro, yo no pienso hacer nada. Ahí tengo la cámara.”, exclamó el chofer antes de abandonar la unidad.

El video generó debate en redes sociales. Dentro de los comentarios, hay quienes piden ver el rostro de la mujer, mientras que algunos conductores de plataforma señalaron que se podía dejar pendiente el pago.

