Conoce las “conchanguitos”, el tierno pan homenaje a Punch

GENERANDO AUDIO...

Punch con su “mamá adoptiva”. Foto: AFP

En los últimos días se viralizaron las imágenes del changuito Punch, un macaco solitario, residente del Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Su fama ha crecido tanto que en la Ciudad de México ya venden las “conchanguitos”.

Conchanguitos se viralizan en redes sociales

Inspirados por la historia del changuito japonés que fue rechazado por su madre lo rechazó desde pequeño, y encontró refugio en el peluche de un orangután, los dueños de la panadería Bestcake CDMX decidieron crear las “conchanguitos”.

Este original pan tiene forma de corazón y retrata a Punch abrazando a su querido peluche “Lupe”, el de los memes de “ay no”. Obviamente, este pancito también se viralizó en redes sociales y ha tenido cobertura por parte de algunos influencers, además de medios nacionales.

En esta panadería no sólo puedes comprar y saborear el tierno homenaje a Punch, también vende una concha con la cara del peluche-madre adoptiva del changuito que se robó el corazón de los internautas.

Para los interesados en comprar un “conchanguitos”, la dirección de Bestcake CDMX es: Batalla 5 de Mayo S/N, casi esquina con Jacobo B., muy cerca de la FES Zaragoza II, en la alcaldía Iztapalapa.

Si te queda muy lejos el viaje hasta Iztapalapa, también puedes hacer un pedido por WhatsApp al teléfono 7581038851, pero ten paciencia porque hay fila virtual para hacer los pedidos. Esta opción sólo está disponible dentro de la zona metropolitana de la CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento