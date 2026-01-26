“Jamás agredió a nadie”: muere perrito de Gabriel Quadri tras ataque en Coyoacán; muestra video

GENERANDO AUDIO...

Muere Vito, perro de Gabriel Quadri. Foto: Cuartoscuro

El perro de Gabriel Quadri murió luego de ser atacado por un pastor belga mientras era paseado en calles de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El exdiputado federal denunció que el animal agresor estaba suelto y sin dueño visible, y que, pese a intentar salvar a su mascota, ésta falleció horas después en un hospital veterinario.

A través de redes sociales, Gabriel Quadri (@g_quadri) compartió imágenes y un video en los que se observa el momento previo al ataque contra su perro, Vito, a quien describió como “adorable” y que, aseguró, jamás agredió a nadie.

Ataque de perro ocurrió mientras paseaban en Coyoacán

En el video difundido, se observa a Gabriel Quadri paseando a su perro con correa, cuando al fondo aparece un pastor belga suelto, que comienza a correr hacia ellos. En segundos, el perro agresor alcanza a Vito y lo toma del cuello, sacudiéndolo con fuerza.

Quadri intenta intervenir para separar a los animales, pero el ataque ocurre de manera rápida.

Tras lograr separar a los perros, Quadri cargó a su mascota, que se encontraba ensangrentada, y dio aviso a su esposa para trasladarlo de inmediato a un hospital veterinario.

Vito murió pese a atención veterinaria

El político relató que, aunque Vito fue llevado de urgencia al veterinario, las lesiones provocadas por el ataque fueron graves y el perro murió horas después, pese a los esfuerzos médicos.

“El problema es que no sé quién sea el dueño. Espero que nuestros vecinos nos ayuden a identificarlo”. Gabriel Quadri, exdiputado federal

Buscan identificar al dueño del pastor belga

Gabriel Quadri pidió apoyo a vecinos de la zona para identificar al propietario del perro agresor, ya que, dijo, en medio de la emergencia su prioridad fue salvar a su mascota y no pudo obtener datos del responsable.

Hasta el momento, no se ha informado de una denuncia formal ante autoridades, ni de la identidad del dueño del pastor belga involucrado en el ataque.

