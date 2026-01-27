Video: leopardo de las nieves ataca a esquiadora; la chica quería una selfie

GENERANDO AUDIO...

Leopardo de las nieves atacó a mujer que buscaba fotografía. Foto: AFP

Una esquiadora fue atacada por un leopardo de las nieves en el norte de China luego de acercarse al animal para tomarse una selfie. Un video que circula en redes sociales muestra el momento posterior al ataque y el rescate de la mujer, quien presentaba sangre en el rostro.

El incidente ocurrió la noche del viernes en el condado de Fuyun, en la frontera del norte de China con Mongolia. Las imágenes muestran a la víctima tendida boca abajo sobre la nieve, vestida con un traje de esquí morado, tras el ataque del felino.

El ataque quedó registrado en video

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

En el material difundido se observa cómo la esquiadora es retirada del lugar por rescatistas, mientras presenta sangrado visible en el rostro. De acuerdo con testigos, la mujer se aproximó a unos tres metros del animal para intentar fotografiarse, momento en el que el leopardo reaccionó y la atacó.

Un instructor de esquí logró intervenir y auxiliar a la turista, evitando que las lesiones fueran de mayor gravedad.

Las autoridades informaron que la esquiadora fue trasladada de inmediato a un hospital local. Aunque el casco de esquí le ayudó a reducir el impacto del ataque, requirió atención médica y fue reportada en condición estable.

Alertan por avistamientos recientes de leopardos de las nieves

Tras el incidente, autoridades chinas emitieron una advertencia a los visitantes debido a los avistamientos recientes de leopardos de las nieves en la región.

“Los leopardos de las nieves son grandes depredadores con fuertes tendencias agresivas. Al pasar por esta zona, muévase con rapidez, no se detenga, no salga de su vehículo ni se acerque a tomar fotografías”, señala el aviso oficial.

Leopardo de las nieves en zona turística

La visitante se hospedaba cerca del Geoparque Mundial de la UNESCO Keketuohai, en la región de Xinjiang. Un día antes del ataque, visitantes reportaron la presencia de un leopardo de las nieves cerca de una casa de huéspedes, aparentemente en busca de comida.

El propietario del lugar indicó que el animal fue visto a varios kilómetros del sitio del ataque, aunque no se ha confirmado si se trata del mismo ejemplar.

Un animal raro y ataques poco comunes

China concentra alrededor del 60% de la población mundial de leopardos de las nieves, aunque se estima que en estado salvaje quedan entre 4 mil y 6 mil 500 ejemplares, según el Snow Leopard Trust.

Los ataques de este felino a humanos son extremadamente raros, debido a su naturaleza tímida y esquiva, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en no acercarse ni intentar fotografiar a la fauna silvestre.

