Perrito corre tras Volador de Papantla y se roba la atención del público

Danza de Voladores de Papantla tuvo participante inesperado. Foto: Cuartoscuro

La ancestral danza de los Voladores de Papantla volvió a viralizarse, esta vez no por la altura ni la destreza de los danzantes, sino por un protagonista inesperado: un perrito que decidió correr tras uno de los voladores justo cuando estaba a punto de tocar el suelo.

El momento, captado en video y difundido en redes sociales, mezcla adrenalina, sorpresa y nervios. Mientras el danzante descendía lentamente atado a la cuerda, el perro comenzó a perseguirlo, provocando gritos y reacciones de alerta entre los asistentes, quienes temían que el animal pudiera morderlo al llegar al piso.

Un instante inesperado que elevó la tensión del ritual

En las imágenes se observa cómo la ceremonia continúa su curso desde lo alto del poste, mientras abajo el perrito insiste en alcanzar al volador. Algunas personas intentan distraerlo sin éxito, otras graban el momento y varias reaccionan con evidente preocupación ante lo que podría ocurrir cuando el danzante completara su descenso.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el hecho, por el contexto y el tipo de celebración se presume que pudo haber sido en Veracruz o Puebla, estados donde la danza de los voladores es una tradición viva y recurrente en plazas públicas y zonas turísticas.

Finalmente, el volador logra llegar al suelo sin que el incidente pase a mayores, pero el video deja claro que por unos segundos la atención no estuvo en el cielo, sino en el suelo… y en el perrito.

Los riesgos reales que enfrentan los Voladores de Papantla

Más allá del momento viral, el episodio pone sobre la mesa los riesgos constantes que implica esta danza ritual, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los voladores ascienden postes de más de 20 metros de altura, se lanzan atados únicamente por cuerdas y dependen de la coordinación, la experiencia y las condiciones del entorno. Cualquier distracción, interferencia o situación inesperada —como la presencia de animales, multitudes o superficies irregulares— puede representar un peligro real al momento del aterrizaje.

En este caso, la persecución del perrito no pasó de un susto, pero dejó un recordatorio claro: incluso en tradiciones profundamente arraigadas, los imprevistos pueden cambiarlo todo en segundos.

El video, entre risas y tensión, se ha convertido en uno de esos momentos que internet no deja pasar… donde lo sagrado, lo cotidiano y lo inesperado se cruzan frente a la cámara.

