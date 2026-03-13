Zorro rojo aborda barco en Inglaterra y aparece en puerto de Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Zorro viaja desde Reino Unido hasta Nueva York. Foto: Zoológico del Bronx

De forma reciente, se dio a conocer que agentes de aduanas descubrieron a un zorro rojo tras viajar como polizón en un barco que salió de Reino Unido y llegó a Estados Unidos. Las autoridades detectaron al animal en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, luego de que este cruzara el Atlántico escondido en la embarcación.

El zoológico del Bronx informó que el mamífero, de aproximadamente dos años, aparentemente abordó el barco en Southampton, Inglaterra, y logró completar el trayecto hasta su llegada a territorio estadounidense.

El zoológico del Bronx está cuidando actualmente de un zorro rojo polizón que fue descubierto en febrero a bordo de un barco que llegaba al puerto de Nueva York y Nueva Jersey desde Southampton, Inglaterra. Se estima que el zorro rojo macho tiene unos dos años de edad y fue detectado entre la carga del barco.

Zorro se encuentra en buen estado, señala zoológico

De acuerdo con el zoológico, el hallazgo ocurrió cuando agentes de aduanas revisaban la embarcación en el puerto y detectaron al animal escondido. Tras su rescate, el parque comenzó a colaborar con las autoridades para evaluar su situación.

“El zoológico del Bronx colabora regularmente con las autoridades para ayudar a rescatar fauna silvestre que se trafica ilegalmente a través de puertos y aeropuertos cercanos”, señaló la institución en un comunicado difundido el miércoles.

El caso llamó la atención porque el zorro rojo cruzó el océano Atlántico escondido en el barco; evadió cualquier detección durante toda la travesía.

El zorro rojo es uno de los mamíferos más comunes

El zorro rojo es uno de los mamíferos carnívoros más extendidos del planeta. La especie habita en Europa, Asia y Norteamérica, además de algunas regiones de África. En el Reino Unido, estudios académicos estiman que existen decenas de miles de ejemplares de esta especie.

Autoridades y especialistas ahora evalúan el estado del animal tras su inusual viaje, mientras continúan las revisiones en el puerto para evitar el traslado accidental de fauna silvestre entre países.

