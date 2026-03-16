Esperó a verla una vez más: hombre de 90 años muere tras reencontrarse con su esposa en hospital

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un hombre de 90 años murió en un hospital de Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, Brasil, después de reencontrarse con su esposa, a quien no veía desde hacía varios días debido a las restricciones del nosocomio. El emotivo momento, ocurrido en mayo de 2025, quedó grabado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

De acuerdo con el medio brasileño Diario de Nordeste, el protagonista de la historia fue Benedicto de Lima, quien permanecía hospitalizado por neumonía. Cuando su esposa, Nilta de Lima, de 87 años, llegó a su habitación, el anciano reunió fuerzas para pronunciar unas últimas palabras.

“Hola, mi amor”, dijo con voz débil.

Segundos después, sus signos vitales comenzaron a disminuir hasta desaparecer, marcando el final de su vida.

Un amor que la familia siempre vio

El nieto de la pareja, João Dias, de 36 años, contó que la relación entre sus abuelos siempre estuvo marcada por un profundo cariño.

“Mi abuelo estaba completamente enamorado de mi abuela, siempre lo decía. Y literalmente esperó a que ella llegara”, relató, según el medio citado.

Según explicó, habían pasado cuatro días desde la última visita de Nilta debido al riesgo de contagio dentro del hospital donde Benedicto recibía tratamiento.

El momento quedó grabado en video

La escena fue captada por María Paula Dias, de 25 años, nieta del matrimonio, quien grababa el reencuentro familiar en la habitación del hospital.

Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, decidió detener la grabación.

El video permaneció un tiempo sin publicarse, ya que la familia atravesaba momentos difíciles tras la muerte de Benedicto.

Un impacto profundo para su esposa

La pérdida sacudió especialmente a Nilta, quien reaccionó con sorpresa y emoción al momento del fallecimiento.

“El día, ella tembló, se sorprendió, porque también era demasiado fuerte para ella”, recordó su nieto.

Con el paso del tiempo, la familia ha acompañado a la mujer durante el proceso de duelo.

“La convivencia de nuestra familia juntos la hizo aceptar bien los cambios y la pérdida de su marido. Y gracias a Dios ella está bien”,concluyó João.

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