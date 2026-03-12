La ciclista Cecilia Sopeña cae por acantilado y logra salvarse

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

La ciclista española Cecilia Sopeña vivió momentos de tensión tras sufrir un aparatoso accidente que casi la hace caer por un acantilado al mar mientras circulaba en bicicleta por un camino rocoso. El incidente quedó registrado en la cámara 360 de la también creadora de contenido.

Caída de la ciclista española Cecilia Sopeña

En la grabación, que compartió en sus redes sociales, se observa a la ciclista pedaleando por un sendero rocoso cercano al mar, con una pendiente pronunciada.

Todo marchaba sin complicaciones; sin embargo, cuando hizo una pausa porque su perra se atravesó, perdió el control de su bicicleta y cayó, quedando en una zona cercana al borde del acantilado.

En las imágenes se aprecia cómo Cecilia Sopeña intenta sujetarse de las rocas mientras con una mano sostiene su bicicleta, hasta que finalmente logra detenerse, pese a lo aparatoso del incidente.

Aunque todo quedó en un susto, las reacciones no se hicieron esperar. La grabación se volvió viral en redes sociales, donde usuarios señalaron que este tipo de actividades representan un riesgo.

¿Quién es Cecilia Sopeña?

Cecilia Sopeña es originaria de Cartagena, en la región de Murcia, España, y ha sido identificada como una figura de internet que comparte contenidos relacionados con ciclismo y por su actividad en plataformas de contenido para adultos.

Sopeña se dio a conocer inicialmente en redes sociales al publicar videos sobre ciclismo y entrenamientos. Con el tiempo, amplió su presencia en internet mediante diferentes plataformas digitales como OnlyFans, misma que dejó para centrarse al 100% en el ciclismo, que es lo que le apasiona.

Ha participado en distintas disciplinas del ciclismo, como mountain bike, descenso, BMX, pista y trial. Entre las pruebas en las que ha competido destaca la Titan Desert, una carrera de ciclismo de montaña que se desarrolla en el desierto.

