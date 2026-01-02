Niño muere al imitar una escena de “El juego del calamar”; papás alertan por retos peligrosos en redes

GENERANDO AUDIO...

Niño murió por imitar una escena de “El juego del calamar”. Foto: Getty

Un niño de 12 años murió por imitar una escena de “El juego del calamar”, la popular serie de Corea del Sur y difundida en Netflix. La noticia fue dada a conocer por el medio The Telegraph, quien especificó que el menor recibió asistencia médica, pero finalmente falleció.

El deceso se registró en Yorkshire, un condado metropolitano y ceremonial de Inglaterra, en Reino Unido, y fue informado por el medio de noticias el pasado 31 de diciembre.

¿Qué se sabe de la muerte del niño que trató de imitar una escena de “El juego del calamar”?

Sebastian Cizman era el nombre del niño que murió por imitar una escena de “El juego del calamar”. De acuerdo con The Telegraph, falleció producto de ahorcamiento, en lo que se describió como un “accidente trágico sin intención suicida”.

El menor habría sido localizado con una sábana alrededor de su cuello, tendido sin signos de vida en la escalera de su hogar. Elementos de los cuerpos de emergencia llegaron para tratar de ayudarlo, pero no pudieron reanimarlo y fue declarado muerto en el hospital.

La prensa local indicó que su papá salió de su casa brevemente para poder ir a comprar unos helados, pero cuando volvió notó que sus hijos estaban jugando en el jardín, excepto Sebastian Cizman.

El padre les preguntó por su hermano, y simplemente le comentaron que él estaba adentro de la residencia, pues les expresó que se sentía cansado. Luego de eso, se realizó el trágico hallazgo.

Investigación en curso y llamado por contenidos peligrosos

Las autoridades llevan a cabo la investigación del niño que murió por imitar una escena de “El juego del calamar”, pero no ofrecieron detalles hasta el momento.

En tanto, la madre del menor responsabilizó a las empresas que generan y promueven contenidos peligrosos, lo que después deriva en retos que se comparten en redes sociales.

¿De qué trata la serie El juego del calamar?

“El juego del calamar” (título original Squid Game) es una serie surcoreana de drama, suspense y supervivencia disponible en Netflix cuya historia principal gira en torno a un juego mortal por dinero.

La serie sigue a 456 participantes que, debido a graves problemas económicos y deudas, aceptan una misteriosa invitación para competir en una serie de retos basados en tradicionales juegos infantiles.

Los supervivientes son trasladados a un lugar secreto donde deben jugar rondas sucesivas. Cada juego tiene reglas simples, pero perder significa la muerte, y los participantes no tienen forma de retirarse. El premio para quien sobreviva hasta el final es una enorme suma de dinero (miles de millones de wones coreanos).

Además del suspenso y la violencia, la serie explora temas sociales profundos como:

La desigualdad económica y social

La desesperación humana cuando no hay salidas financieras normales

La moralidad y hasta dónde puede llegar la gente por sobrevivir o ganar dinero

