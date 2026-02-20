Video: arrestan a mujer tras abandonar a su perro en un aeropuerto

GENERANDO AUDIO...

Perro es abandonado en aeropuerto; dueña fue arrestada. Foto: Getty

El pasado 2 de febrero, alrededor de las 23:39 horas, agentes del Departamento de Policía de Las Vegas (LVMPD) arrestaron a una mujer que abandonó a su perro en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Nevada.

De acuerdo con el reporte policial, la dueña del perro amarró a su mascota detrás de un mostrador de la aerolínea JetBlue. Tomó esta medida después de que el personal le negó el acceso, ya que ella no completó la documentación necesaria para viajar con el animal.

El personal de la aerolínea solicitó al dueño completar la documentación en línea para poder viajar con el animal como perro de compañía. Cuando no se completó el papeleo requerido, al pasajero se le negó la tarjeta de embarque. Luego dejó al perro atrás y pasó por el aeropuerto hasta la puerta de salida.

Minutos más tarde, oficiales de la LVMPD localizaron a la dueña del perro, un doodle caniche de aproximadamente dos años, en la puerta D1. Allí, los agentes la cuestionaron sobre el abandono de la mascota y, posteriormente, la arrestaron.

Según el informe, tras la escolta, la mujer se resistió a las indicaciones de los oficiales. Por ello, la policía le imputó un cargo de resistencia al arresto, además de detenerla por abandono animal.

Empleados se hicieron cargo del perro

Empleados del aeropuerto y agentes de la LVMPD resguardaron al perro. Posteriormente, los servicios de protección animal asumieron su custodia, ya que la propietaria no reclamó al animal tras diez días de espera.

Jet Blue, como bautizaron al perro, se encuentra a salvo y en busca un nuevo hogar.

