¡Sustituye a su madre con un peluche! Enternece pequeño mono en Japón

Punch se ha vuelto viral en redes sociales. Foto: Getty images

Un mono japonés de seis meses llamado Punch se ha vuelto viral en redes sociales luego de que se difundieran imágenes donde aparece abrazando un peluche tras ser rechazado por su madre y por integrantes de su manada.

El caso ocurrió en el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, donde el pequeño fue abandonado poco después de nacer en 2025.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE y el propio recinto, el primate fue criado por cuidadores del Zoológico de la Ciudad de Ichikawa tras ser rechazado por su madre.

Además de no recibir el cuidado materno, Punch fue relegado y atacado por otros miembros de la manada, integrada por 56 monos.

Ante esta situación, los trabajadores del zoológico le proporcionaron un orangután de peluche para brindarle una sensación de seguridad. Según explicó Takashi Yasunaga, portavoz del centro, los bebés mono suelen aferrarse a sus madres para sentir calor y protección.

Desde entonces, el peluche se convirtió en una figura de apego para el pequeño, quien lo abraza para dormir y lo mantiene cerca mientras camina o come.

Aunque Punch no permanece completamente aislado, en ocasiones se le observa abrumado dentro del grupo.

Viralidad de Punch aumenta visitas al zoológico en Japón

Los videos donde aparece el macaco japonés abrazando su peluche generaron miles de reacciones en redes sociales, lo que incrementó el número de visitantes al zoológico en Japón.

Entre el 14 y el 15 de febrero, alrededor de 8 mil personas acudieron al recinto, cifra que representa el doble de la afluencia habitual.

A través de la red social X, el zoológico informó que la atención generada por Punch también impulsó la llegada de donaciones.

Actualmente, el pequeño mono continúa interactuando con la manada mientras avanza en su proceso de integración. En redes sociales, usuarios han mostrado apoyo con el hashtag #AnimoPunch.

