Ofrecen hasta 250 mil dólares por Punch, el monito viral cuyo único amigo es un peluche

| 18:51 | Victor Gutierrez | Uno TV
Puch, el monito que adoptó a un peluche como su único amigo. Foto: Gettyimages
En redes sociales circula una serie de videos sobre Punch, un pequeño mono japonés, cuya especie también es conocida como “mono de las nieves” o “macaco de cara roja”. El animal ha dado de qué hablar en plataformas digitales, pues en un video reciente el pequeño Punch fue agredido nuevamente.

Ante esta situación, el expeleador de Artes Marciales Mixtas (MMA), Tristan Tate, ofreció hasta 250 mil dólares por el mono, lo que incrementó la conversación en torno al caso.

Video muestra nueva agresión contra Punch

En el video se observa cómo Punch posaba solitario encima de una piedra cuando, de repente, un mono más grande se abalanzó sobre él sin motivo aparente para golpearlo y arrastrarlo.

No es la primera vez que ocurre una situación similar. En ocasiones anteriores, el pequeño ha sido atacado, aventado, rechazado y golpeado por monos de su misma especie, lo que ha generado preocupación entre usuarios.

Abandono y adaptación en zoológico

El mono fue abandonado por su madre cuando era bebé. Tras ser rechazado, fue trasladado a un zoológico, donde ingresó para intentar superar su miedo y adaptarse a su entorno.

Durante este proceso, ha permanecido acompañado de un oso de peluche, el cual se ha convertido en su objeto de apego y lo acompaña de manera constante.

Reacciones en redes sociales

Diversas cuentas de usuarios han difundido fotos y videos del mono. La situación ha provocado miles de reacciones en redes sociales, donde internautas han expresado opiniones sobre su situación.

En algunos clips se le observa aparentemente aceptado por otros ejemplares; sin embargo, esa integración habría durado poco tiempo.

