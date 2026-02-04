Mujer noquea a joven de un cachetadón en antro de Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Video viral muestra a mujer noqueando a joven. Foto: Getty | Ilustrativa

Una mujer que trabaja haciendo tortillas en el Mercado de la Unidad Veracruzana, se volvió viral tras noquear a un joven de un sólo cachetadón durante un reto en el antro la Factoría. El video del momento circuló masivamente en redes sociales, mostrando la fuerza inesperada de la mujer.

El momento viral del cachetadón

En las imágenes, se observa a la muchacha dar dos golpes directo a la cara del joven, quien permanece quieto para recibir las cachetadas como parte del reto. Sin embargo, el impacto del último golpe fue tan fuerte que noqueó al participante, quien cayó inmediatamente al piso.

El joven recibe los primeros golpes sin mayor reacción, pero el último cachetadón lo manda directamente al suelo. Al caer, los presentes en el antro quedaron asombrados por la fuerza de la mujer.

El staff del lugar acudió rápidamente a auxiliar al joven noqueado, intentando reanimarlo para que se levantara. Tras unos momentos de confusión, lograron ponerlo de pie, aunque se le veía visiblemente mareado y desorientado.

El video completo muestra desde el inicio del reto hasta el momento en que el joven se incorpora con ayuda, acumulando miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de redes sociales reaccionaron ante la virilidad del video, destacando principalmente la fuerza de la joven.

“México de nuevo superando a la IA”.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres fracturan”.

“Con razón tiene esa fuerza, todos los días palmea tortillas”.

“Mira, de puro amasar noqueo a otro chavo”.

El video sigue ganando popularidad, posicionándose como uno de los contenidos virales, y generando memes y reacciones sobre la inesperada fuerza de la joven veracruzana.

