¿Pasear un perro que no existe? Así es el Hobby Dogging que se volvió viral

Pasear un perro imaginario es el Hobby Dogging. Foto: Getty

El Hobby Dogging es una práctica originada en Alemania que consiste en pasear y entrenar a un perro imaginario usando correas rígidas que simulan la presencia del animal. La tendencia se viralizó entre finales de 2025 y principios de 2026 tras difundirse videos en redes sociales donde personas realizan rutinas completas sin una mascota real.

Los primeros registros virales se ubicaron en la ciudad de Bad Friedrichshall, donde grupos comenzaron a compartir sesiones de entrenamiento simuladas. La actividad llamó la atención por recrear con precisión prácticas tradicionales de adiestramiento canino.

Origen de la práctica y su impulsora

La iniciativa fue promovida por Barbara Gerlinger, entrenadora canina alemana. Según su planteamiento, la idea buscaba enfocar el entrenamiento en el comportamiento del dueño y no en el perro.

De acuerdo con su propuesta, practicar sin un animal permite trabajar postura corporal, manejo de correa y tono de voz sin distracciones. Lo que inició como un experimento terminó en sesiones organizadas y cursos grupales.

En algunos casos, clubes locales comenzaron a estructurar actividades formales, con circuitos diseñados para simular clases de obediencia y agility.

Cómo se practica el pasear sin mascota

El Hobby Dogging no se limita a caminar con una correa vacía. Los participantes recrean rutinas completas de adiestramiento, entre ellas:

Entrenamiento de obediencia

Dar órdenes como “siéntate”, “quieto” o “ven”

Practicar postura y control de voz

Ajustar tensión de la correa

Circuitos tipo agility

Recorrer obstáculos

Simular saltos y túneles

Completar recorridos guiados

Interacción simulada

Acariciar el aire

Entregar premios imaginarios

Felicitar a la mascota inexistente

En estas dinámicas se utilizan correas con estructura interna para mantener la forma, creando la sensación visual de que un perro tira de ellas.

Razones por las que personas lo practican

Aunque en internet la actividad genera reacciones diversas, quienes la practican mencionan distintos motivos.

Entre los argumentos más frecuentes están:

Practicar habilidades de manejo sin distracciones

Mantener rutinas de paseo sin costos asociados a una mascota

Evitar gastos veterinarios o limpieza en casa

Usarlo como ejercicio de concentración o manejo de ansiedad

También hay quienes lo utilizan como preparación previa a adoptar un perro real.

Relación con otras tendencias virales

Algunos usuarios comparan esta práctica con el Hobby Horsing, disciplina en la que se simula montar a caballo con un juguete. La diferencia principal es que en el Hobby Dogging no hay objeto que represente al animal, ya que todo depende de la simulación del participante.

La viralización en redes sociales impulsó su expansión a otros países, incluyendo menciones en comunidades de Estados Unidos y Japón.

De broma viral a fenómeno social

De acuerdo con testimonios difundidos en redes, la idea surgió inicialmente como una broma en un club local. Posteriormente, videos compartidos en internet acumularon millones de reproducciones, lo que impulsó su difusión.

En localidades cercanas a Stuttgart se organizaron sesiones más estructuradas, con recorridos diseñados y orientación profesional.

Participantes y foros coinciden en que el principal reto no es económico, sino social, ya que realizar comandos en voz alta con una correa vacía en espacios públicos implica enfrentar la exposición ante desconocidos.

