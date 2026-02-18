Video: madre e hijos se salvan de milagro de ser arrollados en Nueva Jersey

GENERANDO AUDIO...

Madre e hijos libran atropellamiento en New Jersey. Foto: Gettyimages

Un accidente que pudo haber terminado en tragedia ocurrió el pasado 13 de febrero frente al preescolar Bloom Academy, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde una madre y sus dos hijos por poco y son atropellados por una camioneta fuera de control.

El incidente quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa el momento exacto del impacto.

El momento del choque

En las imágenes se aprecia cómo el vehículo se proyecta hacia el frente escolar justo cuando la madre caminaba con sus hijos rumbo a un día normal de clases.

El automóvil impacta y roza a los menores, mientras la madre queda visiblemente atónita tras el choque. De acuerdo con lo que se observa en el video, uno de los niños logró esquivar parte del golpe gracias a sus propios movimientos, lo que resultó determinante para evitar consecuencias fatales.

Tras el primer impacto, la camioneta rebota y vuelve a golpear al hijo menor, quien había quedado inicialmente fuera de la trayectoria directa. El otro niño se encontraba a unos pasos de distancia, lo que permitió que la madre reaccionara y lo apartara en cuestión de segundos.

Estado de salud del menor

Aunque en un inicio se reportó que los menores habían resultado ilesos de manera sorprendente, posteriormente se confirmó que el hijo menor fue quien recibió la mayor parte del impacto.

Actualmente, el niño está siendo tratado por una lesión menor en la pierna, derivada del choque. No se han dado a conocer más detalles sobre su evolución médica.

Conductora fue arrestada

De acuerdo con medios locales, la conductora, una mujer de 68 años, fue arrestada por las autoridades. Según los reportes, ella misma declaró ante la policía que se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

