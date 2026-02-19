Los muerden, les echan agua y hasta los bajan de Uber: se viralizan videos fake de “therians”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

En las últimas semanas, las redes sociales han sido inundadas por una serie de videos que muestran a personas comportándose como animales en espacios públicos. Se trata de los “therians” quienes se identifican como especies no humanas, cuyos clips, algunas veces montados o tipo sketch, han generado millones de reproducciones, críticas y desconcierto.

Sin embargo, a la par de quienes sí pertenecen a esta subcultura, se suman videos que incluyen desde ataques simulados hasta situaciones absurdas en servicios de transporte, volviéndose el nuevo fenómeno del “rage-bait”, o contenido diseñado para generar indignación.

Los incidentes que se volvieron virales

A través de plataformas como X y TikTok, se han difundido escenas que han puesto el tema en tendencia:

Ataques y mordidas: En uno de los clips más compartidos, se observa a una persona con una máscara de gato acechando a transeúntes en un parque, llegando incluso a simular una mordida, lo que desata reacciones de pánico o confrontación.

El “baño” forzado: Otro video muestra a un joven lanzando un chorro de agua a una persona que realizaba movimientos de canino en un área verde, bajo el argumento de “ahuyentar” al animal, lo que generó un intenso debate sobre si la agresión fue real o parte de una actuación.

¿Un “perro” en Uber?: Quizás el más absurdo es el video de un conductor de Uber que se niega a subir a un pasajero que no habla y solo emite gruñidos, portando una máscara y orejas, exigiendo ser tratado como un animal doméstico.

Mientras que, en contraste, la inteligencia artificial (IA) de X, Grok, aseguró que un video de un joven pintado de verde con máscara de lagarto, junto a una autopista en la región mexicana de Tierra Caliente, correspondería a un verdadero therian, al no hallar evidencias de que se tratara de un montaje.

¿Qué es un “therian” y por qué dicen que son fake?

Aunque el therianismo es una subcultura real donde las personas sienten una conexión espiritual o psicológica con un animal, la mayoría de los videos que circulan actualmente son señalados por los usuarios como falsos o actuados.

Razones de su viralidad:

Búsqueda de clics: Los creadores de contenido aprovechan lo extraño de la situación para atraer vistas.

Estereotipos: Muchos de estos videos exageran el comportamiento para ridiculizar a la comunidad o generar morbo.

Conflictos planeados: En la mayoría de los casos, tanto el “therian” como el “agresor” o el “testigo” están de acuerdo para grabar la escena.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.