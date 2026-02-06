Video: Itatí Cantoral y Melissa McCarthy protagonizan comercial del Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

Itatí Cantoral y Melissa McCarthy en comercial para el Super Bowl. Foto: AFP/Getty

El Super Bowl LX fusionará el humor y el drama este domingo con un comercial que ya domina las redes sociales. Itatí Cantoral y Melissa McCarthy protagonizan la campaña publicitaria de la marca e.l.f. Cosmetics que rinde homenaje a las icónicas telenovelas mexicanas.

@elfyeah juicy drama deserves juicy lips 💋 Melissa McCarthy is getting ready for the Big Show 🎶🐰 can Dr. Tito’s Glow Reviver Lip Oil save the day? 🩺 or will evil Nurse Zoraida steal the spotlight? find out on: Melisa ✨ tune in to the Big Game this Sunday, February 8 to watch our newest e.l.f.enovela unfold 👀 watch all the drama on @Peacock during the 3rd quarter 🏈 ♬ original sound – e.l.f. Cosmetics

A través de redes sociales, la marca difundió el adelanto del anuncio, el cual cautivó al público por su estilo melodramático y bilingüe. Dicho clip promociona la nueva línea de maquillaje de la marca e.l.f., utilizando una narrativa cargada de referencias al drama televisivo clásico con un giro cómico.

El comercial, titulado “Melisa”, presenta a Melissa McCarthy tras sufrir un accidente automovilístico. En el hospital, un doctor latino le aplica un tratamiento inusual: el nuevo gloss de e.l.f., producto que ayuda a la protagonista a lucir mejor y a dominar el español al instante.

Sin embargo, la trama introduce a una antagonista: Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro, su personaje más emblemático, para impedir que el médico se enamore de “Melisa”. La actriz mexicana interpreta a una villana celosa y desbordada, manteniéndose fiel al estilo que la consagró internacionalmente.

La marca transmitirá la segunda parte de esta historia durante la cobertura oficial del Super Bowl LX. Tras el video, la expectativa del público aumentó tras la viralización, el cual capturó el interés de las audiencias en México y Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl?

El Super Bowl LX se llevará a cabo este domingo 8 de febrero y dará inicio en punto de las 17 horas, hora centro de México.

