Video: confunden a conductor de plataforma con supuesto amante

¿Taxi o amante? video muestra confusión. Foto: Uno tv

Un conductor de plataforma de transporte fue confundido con un presunto amante de una usuaria, situación que derivó en una discusión captada en video y difundida en redes sociales. Aunque el clip tiene una duración breve, muestra un intercambio tenso entre el chofer, la pasajera y el novio de la joven, quien llegó al lugar momentos después de que ella abordara el vehículo.

Discusión inicia tras la llegada del novio

En las imágenes se observa a la usuaria subir al automóvil y, casi de inmediato, aparece su pareja con una actitud confrontativa, reclamando tanto al conductor como a la joven. Al notar la presencia del novio, la pasajera expresa incomodidad y pide al chofer que avance para evitar problemas.

El conductor niega conocer a la usuaria

La situación escala cuando el novio increpa al conductor con cuestionamientos sobre el destino del viaje y su relación con la pasajera. El chofer niega conocerla previamente y asegura que se trata del primer servicio que le brinda, mientras que la joven intenta aclarar la situación reiterando que el hombre es el conductor de la plataforma.

Tensión aumenta y el novio intenta bajar al chofer

Pese a las explicaciones, el novio mantiene una postura agresiva y continúa elevando el tono del reclamo. En el video se aprecia al sujeto insistir en que el conductor descienda del vehículo, incluso abriendo la puerta del automóvil, lo que incrementa la tensión del momento. El chofer permanece dentro del auto y muestra confusión ante la discusión de la pareja.

Presencia policial disuade el conflicto

El altercado no pasa a mayores cuando el conductor nota la presencia de una patrulla cercana y advierte que solicitará apoyo policial si la situación continúa. Ante esto, decide pedir a la usuaria que descienda del vehículo para evitar que el conflicto escale, a lo que la joven accede sin resistencia.

Video se vuelve viral en redes sociales

El incidente concluye sin agresiones físicas, pero el video se viralizó debido a la confusión del conductor con un supuesto amante, la defensa de la usuaria y la reacción del novio, quien intentó confrontar al chofer por una situación ajena al servicio de transporte.

