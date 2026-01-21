Eduardo Verástegui asegura que Trump es “el mejor presidente que ha tenido México”: redes reaccionan y Elon Musk se burla

GENERANDO AUDIO...

Eduardo Verástegui y Donald Trump en 2024. AFP

Eduardo Verástegui, exactor y político, aseguró que Donald Trump es un gran líder para México, lo que desató polémica en redes sociales, e incluso, el multimillonario Elon Musk se burló.

“El presidente @realDonaldTrump ha sido el mejor presidente que México ha tenido. Es verdad”, escribió en X este miércoles, sugiriendo que el mandatario es quien realmente ha estado gobernando el país desde Estados Unidos.

Por su parte, Elon Musk reaccionó a la publicación del mexicano con un emoji de “cara burlona”, que posteriormente Verástegui reposteó en su cuenta.

Tras este post y la respuesta de Musk, Verástegui respaldó sus afirmaciones.

“Es verdad. Nunca antes un presidente había logrado que tantos líderes de cárteles terminaran en prisión. Y eso es en su primer año; viene el año dos. Prepárense para lo que viene. Gracias @realDonaldTrump”.

También aseguró que los críticos a sus declaraciones son “los grandes traidores de la nación”.

El exactor también cambió una de las frases icónicas de Donald Trump “Make America Great Again” (“Haz a Estado Unidos grande otra vez“) por “Let’s make the American continent great again” (“Hagamos que el continente americano vuelva a ser grande”.

Estas no son las únicas publicaciones que ha hecho el excantante de Kairo, elogiando a Trump.T ras su victoria en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Verástegui celebró a lo grande su regreso al poder y apuntó que con su triunfo habría “ganado México y el mundo entero”.

“Ganamos, ganó Estados Unidos, ganó México, ganó el mundo entero. ¡Felicidades presidente! ¡Salud!”, dijo Verástegui con una gorra roja con el mensaje “Make America Great Again”.

Las polémicas de Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui, es conocido por mantener una postura de extrema derecha, por lo que varios de sus comentarios han provocado polémica en el pasado. Por ejemplo; en 2024 arremetió contra Wendy Guevara y la llamó “vato” tras ganar la primera edición de “La casa de los famosos México”

Un año después, Verastegui hizo un gesto con su mano, que fue interpretado por muchos como saludo nazi, en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos.

Las reacciones no se hicieron esperar, internautas recriminaron la acción de Verastegui, considerándola como una falta de conciencia social, cargada de un profundo odio y racismo.