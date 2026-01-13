Tiburón ataca a mujer mientras hacía esnórquel; todo quedó en video

GENERANDO AUDIO...

Una mujer fue atacada por un tiburón mientras practicaba esnórquel en una isla al norte de Brasil. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes aparece la mujer, identificada en medios como Tayane Dalazen, equipada con aletas para la actividad acuática; sin embargo, se convirtió en la presa de un tiburón, que le mordió la pierna.

Según reportes, el tiburón se aferró a la pierna de la turista, causando pánico entre los amigos de la mujer. Fue el guía quien logró detener el ataque del tiburón y evitar una tragedia mayor.

Tayane Dalazen, de 36 años, habría declarado a un medio local que sintió cómo el tiburón se le pegó al muslo.

“Se me pegó a la pierna. Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón”, habría dicho al medio Pernambuco, citado por Infobae.

En medio del ataque a Tayane, el guía que iba con el grupo logró detener el ataque del tiburón, según narró la propia víctima, quien le agradeció por haberle salvado la vida.

“Mi guía, Nego Noronha, golpeó al tiburón hasta que me soltó. Me salvó y le estoy agradecida”, dijo

Tras ser rescatada del ataque del tiburón, la mujer fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por las heridas que le causó la mordedura del tiburón.

A través de sus historias de Instagram, Tayane Dalazen, quien se describe como abogada y adicta al deporte, ha compartido algunas imágenes de cómo luce el muslo luego de ser atacada por un tiburón en las aguas de la zona de Fernando de Noronha.

