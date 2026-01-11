Video: atacan a balazos a famoso creador de contenido en transmisión en vivo

GENERANDO AUDIO...

Atacan a balazos a streamer en plena transmisión en vivo en Nueva York. Foto: Getty

El pasado 9 de enero en Nueva York, atacantes dispararon contra Konvy, el creador de contenido de Kick, mientras realizaba una transmisión en directo. Un video viral muestra el momento exacto en el que los agresores ejecutan el ataque.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

En el video, se puede ver al streamer en el interior de un vehículo junto a dos personas más. Sin embargo, de un momento a otro, se escucharon varios disparos.

Konvy no resultó herido, pero sí uno de sus acompañantes

Según lo señalado, Konvy no resultó herido en el ataque. Sin embargo, JJ, uno de sus acompañantes, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se mantiene bajo observación médica.

Por el momento, la Policía de Nueva York no ha dado información oficial sobre detenidos, aunque las investigaciones continúan tras este atentado. A su vez, Konvy declaró en su cuenta de X que se encuentra bien y que su amigo solo fue rozado.

¿Quién es Konvy?

Konvy, cuyo nombre real es Steven, es un influyente creador de contenido y streamer estadounidense que ha consolidado su relevancia en plataformas como Kick y Twitch gracias a su enfoque en transmisiones In Real Life. Su ascenso en la escena digital se debe a su personalidad enérgica y su pertenencia al colectivo AnyMeans, además de su estrecha colaboración con figuras de la talla de Adin Ross y Kai Cenat.

