Perros escapan de presunto robo en China y recorren 17 km para regresar a casa

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Perros escapan de presunto robo y recorren 17 km para ir a casa. Foto: Gettyimages

Un grupo de siete perros protagonizó una huida conjunta tras presuntamente ser robados en Jilin. Los animales lograron escapar y recorrieron más de 17 kilómetros durante dos días hasta regresar con sus dueños, de acuerdo con reportes de medios locales.

El caso se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios compartieran videos en los que se observa a los perros desplazándose en grupo por carreteras y zonas rurales.

Video muestra a los perros caminando en manada

La historia ha generado reacciones entre usuarios, quienes destacaron el comportamiento del grupo al mantenerse unido durante el trayecto de regreso; las imágenes difundidas muestran a los animales avanzando juntos por la autopista Changshuang, mientras vehículos circulan a su alrededor.

En el grupo se identifican distintas razas, entre ellas:

Pastor alemán

Golden retriever

Corgi, el presunto líder de la manada

Posteriormente, también fueron vistos atravesando campos, lo que permitió a internautas seguir su trayecto mediante publicaciones en redes sociales.

Recorrieron más de 17 kilómetros en dos días

De acuerdo con los reportes, los perros habrían sido sustraídos de distintos hogares y presuntamente trasladados con la intención de ser vendidos.

Tras escapar, los animales recorrieron más de 17 kilómetros durante aproximadamente dos días, manteniéndose juntos en todo momento.

Rescate y regreso con sus dueños

De acuerdo con medios locales, el grupo fue encontrado y devuelto a sus dueños el pasado 19 de marzo. Según un integrante del equipo de rescate, los animales fueron evaluados y se determinó que se encontraban en buen estado de salud, con únicamente lesiones leves.

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