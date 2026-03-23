Muere Valerie Perrine, actriz de “Superman” y nominada al Oscar, a los 82 años

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Valerie Perrine interpretó a Eve Teschmacher en “Superman”. Foto: Getty Images

Valerie Perrine, actriz estadounidense recordada por su papel en las dos primeras cintas de “Superman” y quien también fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en la película “Lenny”, murió a los 82 años.

Su amigo cercano y colaborador durante años, Stacey Souther, confirmó la noticia este lunes y explicó que la actriz padeció durante largo tiempo la enfermedad de Parkinson, que con el paso de los años afectó su movilidad y su capacidad para hablar y alimentarse.

Familiares y personas cercanas destacaron su fortaleza para enfrentar la enfermedad durante más de una década, como reportaron distintos medios.

Valerie Perrine, recordada por su trabajo en “Superman”

Gran parte del público recuerda a Valerie Perrine por su interpretación de Eve Teschmacher en la primera película de “Superman”, así como en su secuela, “Superman II”.

En ambas cintas compartió pantalla con Christopher Reeve, quien interpretó al “Hombre de Acero”, y con Gene Hackman, que dio vida al villano Lex Luthor.

Su personaje, una secretaria y cómplice del antagonista, protagonizó una de las escenas más recordadas de la cinta original, cuando rescató a Superman de morir ahogado con kriptonita.

Durante años, los seguidores de la saga solían reconocerla en la calle con el famoso grito de “Miss Teschmacher”, frase que Lex Luthor pronunciaba repetidamente en la película.

El papel que llevó a Valerie Perrine a una nominación al Oscar

Antes de convertirse en parte del universo de Superman, la actriz nacida en Galveston, Texas, el 3 de septiembre de 1943, alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con la película “Lenny”.

En ese filme interpretó a Honey, esposa del comediante Lenny Bruce, personaje central de la historia.

Su actuación le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, además de una nominación al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

La Academia finalmente entregó la estatuilla a Ellen Burstyn por su trabajo en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, pero la actuación de Perrine consolidó su lugar entre las intérpretes destacadas de la década de 1970.

Una carrera con figuras de Hollywood

A lo largo de su trayectoria, Valerie Perrine participó en varias producciones importantes de Hollywood. Entre ellas destacan:

“Slaughterhouse-Five”, adaptación de la novela de Kurt Vonnegut

“The Last American Hero”, junto a Jeff Bridges

“The Electric Horseman”, con Robert Redford

“The Border”, donde compartió pantalla con Jack Nicholson

También apareció en la comedia romántica “What Women Want”, protagonizada por Mel Gibson, una de las películas más populares de comienzos de los años 2000.

De Las Vegas a Hollywood

Hija de una bailarina escocesa y de un oficial del Ejército estadounidense, Valerie Perrine pasó parte de su infancia en distintos países debido a los destinos militares de su padre, lo que la llevó a vivir en lugares como Japón y París.

Durante su juventud estudió psicología en la Universidad de Arizona, aunque decidió abandonar la carrera para dedicarse al espectáculo.

Antes de llegar al cine, trabajó como bailarina principal en espectáculos de Las Vegas, donde llegó a encabezar shows del hotel Stardust.

Una larga batalla contra el Parkinson

En 2015, los médicos diagnosticaron a la actriz con Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que progresivamente afectó su calidad de vida.

Personas cercanas señalaron que la también modelo enfrentó el padecimiento con fortaleza y mantuvo una actitud positiva durante años.

Antes de morir, Valerie Perrine expresó su deseo de descansar en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, uno de los lugares donde reposan numerosas figuras del cine estadounidense.

En su publicación, Stacey Souther también pidió apoyo para cubrir los gastos funerarios mediante una campaña en GoFundMe. Explicó que, después de más de 15 años enfrentando el Parkinson, los recursos económicos de Perrine se agotaron.

“Por favor consideren donar, compartir y ayudar a difundir la campaña para su funeral. Su último deseo es descansar en Forest Lawn, pero tras más de 15 años luchando contra la enfermedad sus finanzas están agotadas. Unámonos para hacer realidad su última voluntad; realmente lo merece”, escribió.

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