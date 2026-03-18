Graban desde avión a presuntos ovnis cerca del Popocatépetl

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Se captaron supuestos ovnis. Foto: Getty Images / Ilustrativa

De nueva cuenta se captaron supuestos ovnis (objetos voladores no identificados) cerca del volcán Popocatépetl; un video grabado desde un avión captó las extrañas luces.

Video de los supuestos ovnis

El video lo compartió la cuenta @Mr_Civico y en él se apreció una esfera muy cerca del coloso, luego, la toma se abrió y se aprecian otras cuatro esferas, las cuales, al parecer, no se movían.

Supuestamente, el video se captó el 3 de marzo del presente año. Sin embargo, usuarios cuestionaron las imágenes porque indicaron que se trataban de drones, además, dijeron que no era el Popocatépetl que era el Pico de Orizaba.

“Ese no es el Popo es el Pico de Orizaba”

“¿Cómo saben que no son drones?”

“¿Por qué nunca hay fotos o videos más concluyentes? O sea, si impresiona, pero estaría bien ver la nave, y que el alíen saque la mano por la ventana y salude”

“Son globos meteorológicos”

¿Qué se sabe de los ovnis?

Los ovnis —hoy llamados también UAP (fenómenos aéreos no identificados)— han sido objeto de interés científico, militar y cultural durante décadas.

¿Qué significa ovni?

Ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado. No implica origen extraterrestre, sólo que no se ha podido explicar de inmediato.

Origen del término moderno

El interés masivo comenzó tras el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, lo que popularizó la expresión “platillos voladores”.

Casos históricos importantes

Incidente de Roswell: uno de los más famosos; el gobierno de EE. UU. dijo después que fue un globo de vigilancia

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