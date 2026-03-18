Graban desde avión a presuntos ovnis cerca del Popocatépetl
De nueva cuenta se captaron supuestos ovnis (objetos voladores no identificados) cerca del volcán Popocatépetl; un video grabado desde un avión captó las extrañas luces.
Video de los supuestos ovnis
El video lo compartió la cuenta @Mr_Civico y en él se apreció una esfera muy cerca del coloso, luego, la toma se abrió y se aprecian otras cuatro esferas, las cuales, al parecer, no se movían.
Supuestamente, el video se captó el 3 de marzo del presente año. Sin embargo, usuarios cuestionaron las imágenes porque indicaron que se trataban de drones, además, dijeron que no era el Popocatépetl que era el Pico de Orizaba.
- “Ese no es el Popo es el Pico de Orizaba”
- “¿Cómo saben que no son drones?”
- “¿Por qué nunca hay fotos o videos más concluyentes? O sea, si impresiona, pero estaría bien ver la nave, y que el alíen saque la mano por la ventana y salude”
- “Son globos meteorológicos”
¿Qué se sabe de los ovnis?
Los ovnis —hoy llamados también UAP (fenómenos aéreos no identificados)— han sido objeto de interés científico, militar y cultural durante décadas.
¿Qué significa ovni?
- Ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado. No implica origen extraterrestre, sólo que no se ha podido explicar de inmediato.
Origen del término moderno
- El interés masivo comenzó tras el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, lo que popularizó la expresión “platillos voladores”.
Casos históricos importantes
- Incidente de Roswell: uno de los más famosos; el gobierno de EE. UU. dijo después que fue un globo de vigilancia
- Avistamientos del USS Nimitz: pilotos de la Marina reportaron objetos con maniobras inusuales
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