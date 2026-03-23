Pablo Montero sufre accidente antes de su presentación en “Perfume de Gardenia”; aclara lo ocurrido

GENERANDO AUDIO...

Pablo Montero pudo llegar a la obra “Perfume de Gardenia”. Foto: Cuartoscuro

El cantante Pablo Montero aclaró ante la prensa el accidente automovilístico que le ocurrió antes de llegar a la obra “Perfume de Gardenia” en el Teatro San Rafael el pasado domingo 22 de marzo. Según el también actor, se trató solo de un raspón.

Al llegar al lugar de la presentación, Pablo Montero habló ante los medios para disipar dudas sobre lo que había sucedido, debido a que se rumoraba que había llegado una ambulancia para atender a la mujer que manejaba el otro vehículo implicado.

¿Qué dijo Pablo Montero?

El intérprete de “Hay otra en tu lugar” y “Se te olvidó” aclaró que el accidente fue solo un raspón y que quien manejaba la unidad donde se transportaba era su chofer.

“Estaba mi chofer estacionándose, estaba una persona y le dio un raspón, y fue todo lo que pasó”, dijo Pablo Montero.

Explicó que tuvo que dejar la unidad y a su chofer debido a que tenía que llegar a la función teatral de prensa, pero detalló que las cosas ya se habían arreglado gracias a su conductor, quien solucionó la situación.

“Pero el señor se quedó ahí a ver lo que tenía que arreglar”, indicó.

El originario de Coahuila sostuvo su postura ante los medios de que fue un incidente que no pasó a mayores y una situación de la que ya no hablaría más, pues el foco era la obra “Perfume de Gardenia”.

“Fue un raspón… no voy a darle más tiempo a algo que no es”. Pablo Montero

El estado de salud del intérprete parecía óptimo, pues incluso publicó una historia en Instagram antes de la presentación.

El actor dijo que ha habido una muy buena respuesta del público por la obra, con dos semanas en las que se han vendido todas las entradas.

Asimismo, Pablo Montero destacó que su nuevo material musical “Del Dicho Al Hecho” también ha sido un éxito entre la gente, con casi 5 millones de reproducciones en tan solo tres semanas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.