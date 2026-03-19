Gobierno de Trump registra dominio de internet sobre aliens tras anunciar desclasificación de archivos sobre ovnis.

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Este año se reavivó el debate sobre extraterrestres. Foto: Stocktrek vía AFP.

La Oficina Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos registró el dominio aliens.gov, un mes después de que Donald Trump anunció la desclasificación de archivos relacionados con ovnis.

El medio de comunicación 404 publicó que el registro ocurrió el pasado 18 de marzo, después de las 06:30 horas, según un un bot que monitorea dominios federales.

Hasta el momento, en Estados Unidos existe ningún sitio web asociado a ese registro de dominio sobre supuestos extraterrestres u ovnis, indicó el portal 404.

Varios actores públicos han mantenido la atención en torno a la existencia de extraterrestres en Estados Unidos.

El senador Chuck Schumer ha buscado la desclasificación de informes gubernamentales sobre luces en el cielo, resaltó el medio 204. Además, el Congreso ha realizado audiencias en un intento por esclarecer el fenómeno.

En ese contexto, The Wall Street Journal publicó un reportaje donde aseguró que gran parte de la información disponible sobre avistamientos está relacionada a una campaña de desinformación y a un ritual de “novatadas” dentro del Pentágono para nuevos miembros.

Debate sobre extraterrestres se reaviva en Estados Unidos

Durante este 2026, el tema se reavivó cuando el expresidente Barack Obama dijo en tono humorístico que los extraterrestres eran reales.

“Son reales, pero no los he visto y no están siendo mantenidos […] en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea. A menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”, dijo Obama en entrevista con Brian Tyler Cohen. Dichas declaraciones fueron tomadas como una afirmación, extrayendo de la declaración el tono irónico del expresidente.

Usuarios de redes sociales tomaron la declaración de Obama como una afirmación, extrayéndole de su tono humorístico. En consecuencia, el expresidente tuvo que matizar su comentario días después en sus redes sociales:

“Intentaba mantener el ritmo de la dinámica de respuestas rápidas, pero dado que ha generado atención, déjenme aclarar. Estadísticamente, el universo es tan vasto que es probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que seres extraterrestres hayan tenido contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

Donald Trump promete desclasificar archivos sobre extraterrestres

Tras eso, Donald Trump declaró que Obama “no debía” estar revelando información delicada. No obstante, dijo desconocer si los extraterrestres son reales.

“Bueno, no sé si son reales o no, pero puedo decirte que él reveló información clasificada, no debería estar haciendo eso. Cometió un gran error, sacó eso de información clasificada.”

Exactamente un mes antes de registrarse el dominio de alien.gov, el presidente de Estados Unidos anunció que había instruido al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias federales a revisar y desclasificar documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI).

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