Policías rescatan a perrito tras un incendio en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Perrito es rescatado de incendio por policías. Foto: Getty

A través de redes sociales, circula un video en el que se observa a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) rescatar a un perrito que se encontraba en medio de un incendio.

Como se observa en el video, un elemento policial sube a lo más alto de una escalera postrada en la pared del edificio para rescatar al perrito de la azotea, donde se originaba el incendio.

Luego de agarrarlo por el cuello, el policía baja un escalón para entregar el can a un segundo elemento que lo esperaba en el suelo, quien termina por agarrar al animalito y llevárselo.

Incendio se originó en la Alcaldía Miguel Hidalgo

De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova, un incendio se originó en la Colonia Observatorio, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado sábado 7 de marzo. Según los reportes, el fuego inició en el segundo nivel de la vivienda.

Los Bomberos de la Ciudad de México apagaron el fuego, removieron los escombros y confirmaron que ninguna persona resultó lesionada. El perrito salió ileso a pesar de encontrarse en medio del incendio.

