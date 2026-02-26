Caen casi 200 kg sobre pecho de joven de 14 años y aún así sobrevive
Un adolescente de 14 años de Washington, Estados Unidos, vivió un momento de alto riesgo mientras entrenaba en el gimnasio, luego de que accidentalmente dejara caer sobre su pecho una barra con un peso aproximado de 420 libras (alrededor de 190 kilogramos).
Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:
La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales debido a lo inusual del hecho y a que, contra todo pronóstico, el joven salió prácticamente ileso de una situación que pudo tener consecuencias graves.
Joven de 14 deja caer 420 libras sobre su pecho y sale ileso
El incidente ocurrió mientras el joven realizaba un ejercicio de levantamiento de pesas. Durante la maniobra y a pesar de contar con la ayuda de otras personas que lo apoyaban, perdió el control de la carga y esta terminó impactando directamente contra su torso, generando preocupación entre quienes presenciaron el momento.
Pese a lo aparatoso del accidente y al peso considerable que cayó sobre él, el menor informó en un reciente video publicado en su cuenta de TikTok que acudió al hospital para su atención médica; sin embargo, no presentó fracturas ni lesiones internas.
“Fui al hospital justo después, me hicieron radiografías y no hubo ningún hueso roto ni fractura; todo está perfectamente bien”, dijo en respuesta a los múltiples comentarios que preguntaban sobre su estado de salud.
De acuerdo con su propio testimonio, únicamente tuvo una ligera afectación en su voz y un pequeño moretón, incluso dijo que parecía que no le habían caído 190 libras encima.
“La única lesión que tuve fue que me afecté un poco la voz, como pueden notar, y tengo un pequeño moretón en el pecho, pero no parece que me hayan caído 420 libras encima. Más bien parece como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho, pero estoy bien”, agregó el joven de 14 años.
Precisó que el incidente se registró hace dos días y que ya se está recuperando, al grado de ya poder cargar 225 libras (alrededor de 100 kilogramos).
@builtbyjaydenn AM I OKAY? #reply #hospital #foryoupage #benchpress #update ♬ ECLIPSER (ULTRA SLOWED) – PINKY SMASH
