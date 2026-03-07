Mujer muere tras lanzarse de un tobogán en Colombia; captan momento en video

GENERANDO AUDIO...

El accidente sucedió el jueves pasado. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Una mujer de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, murió tras salir proyectada de un tobogán en un centro turistico de Colombia.

El momento fue captado en video por personas que se encontraban en el lugar cuando la joven se lanzó. La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales por la forma en que ocurrió el accidente y la impresión del suceso.

¿Qué se sabe de la muerte de la mujer tras salir proyectada de un tobogán en Colombia?

De acuerdo con medios locales, la mujer falleció la tarde de este jueves tras sufrir un fuerte golpe en el “Tobogán extremo”, la atracción acuática está ubicada en el sitio turístico “Entre Flores”, en el municipio de Chinácota, departamento de Norte de Santander.

Testigos señalaron que la joven, originaria del municipio de Tibú, perdió el control al salir del tobogán tras el descenso y terminó impactándose contra parte de la estructura del lugar.

¿Qué se aprecia en el video?

En el video que circula en redes sociales se observa a Yuris Cristel Camila García Manrique sobre una especie de salvavidas y usando un casco de protección, momentos antes de lanzarse por el tobogán.

Luego de recibir instrucciones de un hombre, se escucha decir: “No tengas miedo”, justo antes de impulsarla hacia la atracción, donde de inmediato toma gran velocidad.

Tras pasar una curva hacia la izquierda y entre algunos gritos, una mujer exclama “¡Ay, se cayó!”, al final del clip de apenas 18 segundos.

Murió mientras era trasladada al hospital

Personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliarla tras el accidente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Yuris Cristel Camila García Manrique murió mientras era trasladada a un hospital en la ciudad de Cúcuta, antes de recibir atención médica.

Según medios locales, el tobogán había sido inaugurado apenas en febrero de este año. Tras el accidente, autoridades iniciaron investigaciones para determinar si la atracción cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su operación.

Además, algunas personas que habían visitado previamente el lugar señalaron que existían dudas sobre el diseño del tobogán, particularmente en una de sus curvas.

