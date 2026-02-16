¡No caigas! UNAM no está en contra de los “therian”, jóvenes que se identifican como animales

GENERANDO AUDIO...

El tema de los “therian” genera diversas opiniones. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

El tema de los “therian”, jóvenes que se identifican a nivel psicológico o espiritual con un animal no humano, continúa en tendencia en redes sociales, donde usuarios comparten posturas a favor y en contra de dicha comunidad.

En ese contexto, comenzó a circular una imagen de una manta colocada en las inmediaciones de la explanada de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria con la leyenda “Fuera therians de la UNAM”.

Luego de realizar una búsqueda inversa, Unotv.com pudo constatar que el mensaje es falso y que la fotografía ha sido utilizada anteriormente con otros textos.

La misma imagen, distintos mensajes

Como parte de la verificación, se localizaron otras publicaciones en las que aparece la misma manta, colocada en el mismo sitio y con el mismo encuadre, pero con frases diferentes.

Una de ellas fue compartida en julio de 2024, donde se alcanza a leer “Fuera furros de la UNAM”, en referencia a los integrantes de una subcultura interesada en personajes de animales antropomórficos.

Asimismo, en octubre de 2025, la misma imagen circuló nuevamente, pero con el mensaje “Fuera incels de la UNAM”.

Cabe mencionar que “incel” es un término que proviene de las palabras en inglés involuntary celibate, que significa “célibe involuntario”, y se utiliza para describir a personas que no tienen pareja sexual o romántica.

¿La fotografía es real?

Si bien esta imagen se ha utilizado para posicionarse en contra de estos grupos sociales, la fotografía de esta manta habría sido captada a principios de septiembre de 2018, con el lema “Fuera porros de la UNAM”, conforme imágenes captadas por fotógrafos de Proceso.

En aquella ocasión, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Economía, Filosofía, y del Centro de Estudios Cinematográficos (CUEC) de UNAM realizaron una marcha hacia Rectoría.

Esto tras darse a conocer que el entonces rector, Enrique Grace Wiechers, daría un comunicado a las 15:00 horas del 4 de septiembre de 2018, luego de que un día antes un grupo de estudiantes del del CCH Azcapotzalco fueron agredidos frente a Rectoría.

Debido a que el comunicado del rector fue cancelado, los estudiantes que se dieron se manifestaron al grito de ¡GOYA! y “¡Fuera porros de la UNAM!”. También, por la situación, distintos planteles realizaron un paro de 48 y otros de 72 horas.

¿Qué son los “therian”?

Los “therian” son personas que se identifican, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano, es decir, con una especie distinta al ser humano. El concepto no implica una transformación física, sino una forma de identidad interna.

El término deriva de “therianthropy”, palabra que tiene raíces en el griego:

Thērion, que significa “bestia” o “animal salvaje”

Anthropos, que significa “humano”

Literalmente, se traduce como “humano-animal”

Aunque la idea de vínculos entre humanos y animales aparece en mitologías antiguas y tradiciones culturales, la identidad “therian” como comunidad contemporánea surgió en la década de los noventa en foros de internet, principalmente en Estados Unidos.

La visibilidad reciente de dicha comunidad se debe principalmente a redes sociales como TikTok, donde jóvenes comparten videos relacionados con su identidad.

