VIDEO: cielo se pinta de rosa durante el amanecer en China

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Cielo se pinta de rosa en China. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un extraño fenómeno fue captado durante el amanecer del pasado 31 de agosto en China, donde el cielo adquirió tonalidades rosas y rojizas que sorprendieron a habitantes de Jiangsu y Changzhou.

De acuerdo con reportes de medios locales, el fenómeno ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada y tuvo una duración breve. Posteriormente, las condiciones meteorológicas cambiaron y se registró una fuerte tormenta eléctrica.

¡ESPECTACULAR CIELO EN CHINA!

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Un impresionante cielo rosa rojizo sobre Changzhou, ayer 31 de agosto, procedió a una tormenta cerca del amanecer.

Resulta de la dispersión de Rayleigh, la luz del Sol situado en el horizonte, viajó un camino más largo a través de la… pic.twitter.com/eBDy1JJBvl — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 1, 2026

¿Qué pasa con este fenómeno del cielo rosa en China?

El fenómeno fue observado en zonas de Jiangsu y Changzhou, donde residentes lograron captar en video el cielo con una tonalidad rosa intensa durante las primeras horas del día.

Las imágenes muestran una amplia zona del cielo cubierta por colores rosados y rojizos, un cambio que llamó la atención de quienes se encontraban en la región.

Según los reportes locales, el fenómeno habría ocurrido alrededor de las 5:30 de la madrugada del 31 de agosto; la aparición del color se produjo durante el amanecer, momento en el que las condiciones de iluminación pueden generar distintas tonalidades en el cielo.

El cielo rosa duró pocos minutos

De acuerdo con los reportes citados, el fenómeno tuvo una duración corta, aunque fue suficiente para que habitantes de la zona pudieran observarlo y grabarlo.

Los videos comenzaron a circular posteriormente en redes sociales, donde las imágenes del cielo con tonalidades rosas y rojizas llamaron la atención de usuarios; después de que el cielo adquiriera esta apariencia, las condiciones meteorológicas cambiaron de manera considerable.

Después del cielo rosa llegó una tormenta eléctrica

Tras la aparición de las tonalidades rosas y rojizas, se registró una tormenta eléctrica en la zona. Los reportes locales señalan que la tormenta fue de considerable intensidad y ocurrió poco después de que el cielo fuera observado con los colores inusuales.

La información proporcionada por reportes locales describen el fenómeno y su evolución, pero no se incluye una explicación oficial sobre las causas que provocaron la tonalidad observada en el cielo.

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