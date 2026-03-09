Video: sorprende presencia de enorme león marino en Piriápolis, Uruguay

GENERANDO AUDIO...

Enorme león marino se roba miradas en Piriápolis, Uruguay. Foto: Getty Images

Un enorme león marino sorprendió a habitantes y visitantes de Piriápolis, Uruguay, luego de que fuera captado descansando sobre la infraestructura del puerto de la ciudad.

El hecho ocurrió mientras varias personas que se encontraban en la zona portuaria observaron cómo el gran animal salió del agua y se acomodó en el muelle para reposar, lo que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban cerca.

El animal se volvió el centro de atención

En el video que circula en redes sociales se puede observar al león marino recostado tranquilamente mientras emite sus característicos sonidos, similares a rugidos, lo que generó aún más curiosidad entre los presentes.

El enorme tamaño del animal y su cercanía con las personas provocaron que varios curiosos se acercaran para observarlo y grabarlo, convirtiéndolo por algunos minutos en el centro de atención en el puerto.

A pesar de la presencia de personas alrededor, el león marino permaneció calmado durante un largo periodo, sin mostrar señales de agresividad.

Un comportamiento común en estos animales

De acuerdo con reportes de medios locales, este tipo de situaciones no es inusual en zonas costeras de Uruguay, ya que los leones marinos suelen salir del agua para descansar.

Estos animales pueden subir a rocas, muelles o estructuras cercanas al mar para regular su temperatura corporal, dormir o simplemente recuperar energía antes de volver al agua.

Por ello, cuando ocurren este tipo de encuentros, las autoridades suelen recomendar a las personas mantener distancia, ya que, aunque parezcan tranquilos, siguen siendo animales salvajes.

