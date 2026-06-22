¡Evita daños al motor! Esta es la frecuencia recomendada para cambiar el aceite de tu auto

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Cambio de aceite en auto. Foto: Getty Images.

El cambio de aceite del auto es uno de los mantenimientos más importantes para conservar el buen funcionamiento del motor y evitar fallas prematuras. Aunque la frecuencia depende del tipo de vehículo, aceite utilizado y condiciones de manejo, en general se recomienda realizarlo entre 5 mil y 15 mil kilómetros recorridos.

El aceite cumple funciones esenciales dentro del motor: reduce la fricción entre las piezas internas, ayuda a controlar la temperatura, limpia residuos generados por la combustión y protege los componentes contra el desgaste. Con el paso del tiempo pierde sus propiedades y puede dejar de brindar una lubricación adecuada.

¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite del auto?

La periodicidad del cambio de aceite depende principalmente de las especificaciones del fabricante del vehículo y del tipo de lubricante utilizado.

De manera general:

Aceite mineral: suele requerir cambio aproximadamente cada 5 mil kilómetros

suele requerir cambio aproximadamente cada Aceite semisintético: puede durar entre 7 mil y 10 mil kilómetros

puede durar entre Aceite sintético: algunos vehículos pueden recorrer entre 10 mil y 15 mil kilómetros antes del reemplazo

Sin embargo, algunos fabricantes establecen intervalos diferentes, por lo que la recomendación principal es revisar el manual del propietario del automóvil.

Factores que pueden adelantar el cambio de aceite

Aunque no se haya alcanzado el kilometraje recomendado, existen condiciones que pueden reducir la vida útil del aceite del motor. Entre ellas se encuentran:

Manejar constantemente en tráfico intenso

Recorrer trayectos cortos donde el motor no alcanza su temperatura óptima

Conducir en zonas con mucho polvo o contaminación

Transportar cargas pesadas con frecuencia

Utilizar el vehículo en temperaturas extremas

En estos casos, los especialistas recomiendan realizar revisiones más frecuentes para determinar si es necesario sustituir el lubricante antes de lo previsto.

¿Qué pasa si no se cambia el aceite del auto?

Retrasar demasiado el cambio de aceite puede provocar acumulación de suciedad, pérdida de lubricación y aumento de la fricción entre las piezas internas del motor.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran:

Mayor desgaste de componentes internos

Sobrecalentamiento del motor

Disminución del rendimiento del combustible

Formación de lodos dentro del sistema de lubricación

Posibles daños graves que pueden requerir reparaciones costosas

Además del cambio de aceite, también es importante sustituir el filtro de aceite, ya que este elemento retiene impurezas que pueden afectar el funcionamiento del motor.

Señales de que el auto necesita cambio de aceite

Algunas señales que pueden indicar que el vehículo requiere mantenimiento son:

Aceite oscuro o con textura espesa al revisarlo

Encendido del testigo de aceite en el tablero

Ruidos inusuales provenientes del motor

Mayor consumo de combustible

Olor a aceite quemado

Realizar revisiones periódicas permite detectar problemas antes de que afecten piezas importantes del vehículo.

Recomendación para cuidar el motor del auto

Para prolongar la vida útil del motor del automóvil, los conductores deben respetar los intervalos indicados por el fabricante, utilizar el tipo de aceite recomendado y revisar periódicamente los niveles del lubricante.

Un mantenimiento preventivo adecuado no solo ayuda a conservar el rendimiento del vehículo, sino que también puede evitar gastos elevados por fallas mecánicas.

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