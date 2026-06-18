Cómo comprar un auto usado de forma segura y reducir riesgos durante la transacción

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Cuidado al comprar un auto usado. Foto: Getty Images

Comprar un auto usado puede representar una alternativa para quienes buscan ahorrar dinero o acceder a un vehículo sin adquirir uno nuevo. Sin embargo, este tipo de operaciones también puede implicar riesgos relacionados con fraudes, documentación falsa, vehículos con reportes de robo e incluso situaciones de inseguridad durante las citas entre compradores y vendedores.

Antes de concretar una compra, especialistas en seguridad y autoridades recomiendan tomar diversas precauciones para proteger tanto el patrimonio como la integridad física de las personas involucradas en la transacción.

Verifica la identidad del vendedor y la documentación

Uno de los primeros pasos es revisar que la persona que ofrece el vehículo sea realmente la propietaria o cuente con la documentación que acredite la legal posesión del automóvil.

Entre los documentos que deben verificarse destacan:

Factura original o documentos que acrediten la propiedad

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial del vendedor

Comprobantes de pagos de tenencia o refrendo, según corresponda

Historial de verificaciones vehiculares

También es recomendable confirmar que los datos del propietario coincidan con la información registrada en los documentos del vehículo.

Consulta si el vehículo tiene reporte de robo

Antes de entregar cualquier anticipo o realizar el pago, es importante verificar si el automóvil cuenta con algún reporte de robo.

Para ello se puede consultar el número de serie vehicular (VIN) o el número de placas en plataformas oficiales de autoridades estatales o federales.

Además, es recomendable revisar que los números de serie del motor y del chasis coincidan con los registrados en la documentación.

Evita entregar dinero por adelantado

Las autoridades advierten que una de las modalidades más frecuentes de fraude consiste en solicitar depósitos para apartar el vehículo.

Por ello se recomienda:

No realizar transferencias anticipadas sin verificar el automóvil

Desconfiar de ofertas con precios considerablemente bajos

Evitar pagos en efectivo de grandes cantidades

Solicitar comprobantes de cualquier transacción

Elige lugares seguros para reunirte

La seguridad personal también es un aspecto clave durante la compra de un auto usado.

Algunas recomendaciones son:

Concertar citas en lugares públicos y concurridos

Acudir acompañado por familiares o personas de confianza

Evitar reuniones en sitios aislados o poco transitados

Informar a alguien sobre la ubicación y horario de la cita

Algunas instituciones financieras y dependencias gubernamentales ofrecen espacios seguros para concretar operaciones de compra-venta entre particulares.

Realiza una revisión mecánica

Antes de cerrar el trato, especialistas sugieren llevar el vehículo con un mecánico de confianza para evaluar:

Estado del motor

Sistema de frenos

Suspensión

Condiciones de la transmisión

Posibles daños estructurales

Una inspección profesional puede ayudar a identificar fallas que no son visibles durante una revisión superficial.

Formaliza la compra con un contrato

Una vez acordada la operación, es recomendable elaborar un contrato de compraventa que incluya:

Datos completos del comprador y vendedor

Características del vehículo

Número de serie

Monto pagado

Fecha de la transacción

Este documento puede servir como respaldo en caso de futuras aclaraciones o procedimientos legales.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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