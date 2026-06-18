Cómo comprar un auto usado de forma segura y reducir riesgos durante la transacción
Comprar un auto usado puede representar una alternativa para quienes buscan ahorrar dinero o acceder a un vehículo sin adquirir uno nuevo. Sin embargo, este tipo de operaciones también puede implicar riesgos relacionados con fraudes, documentación falsa, vehículos con reportes de robo e incluso situaciones de inseguridad durante las citas entre compradores y vendedores.
Antes de concretar una compra, especialistas en seguridad y autoridades recomiendan tomar diversas precauciones para proteger tanto el patrimonio como la integridad física de las personas involucradas en la transacción.
Verifica la identidad del vendedor y la documentación
Uno de los primeros pasos es revisar que la persona que ofrece el vehículo sea realmente la propietaria o cuente con la documentación que acredite la legal posesión del automóvil.
Entre los documentos que deben verificarse destacan:
- Factura original o documentos que acrediten la propiedad
- Tarjeta de circulación vigente
- Identificación oficial del vendedor
- Comprobantes de pagos de tenencia o refrendo, según corresponda
- Historial de verificaciones vehiculares
También es recomendable confirmar que los datos del propietario coincidan con la información registrada en los documentos del vehículo.
Consulta si el vehículo tiene reporte de robo
Antes de entregar cualquier anticipo o realizar el pago, es importante verificar si el automóvil cuenta con algún reporte de robo.
Para ello se puede consultar el número de serie vehicular (VIN) o el número de placas en plataformas oficiales de autoridades estatales o federales.
Además, es recomendable revisar que los números de serie del motor y del chasis coincidan con los registrados en la documentación.
Evita entregar dinero por adelantado
Las autoridades advierten que una de las modalidades más frecuentes de fraude consiste en solicitar depósitos para apartar el vehículo.
Por ello se recomienda:
- No realizar transferencias anticipadas sin verificar el automóvil
- Desconfiar de ofertas con precios considerablemente bajos
- Evitar pagos en efectivo de grandes cantidades
- Solicitar comprobantes de cualquier transacción
Elige lugares seguros para reunirte
La seguridad personal también es un aspecto clave durante la compra de un auto usado.
Algunas recomendaciones son:
- Concertar citas en lugares públicos y concurridos
- Acudir acompañado por familiares o personas de confianza
- Evitar reuniones en sitios aislados o poco transitados
- Informar a alguien sobre la ubicación y horario de la cita
Algunas instituciones financieras y dependencias gubernamentales ofrecen espacios seguros para concretar operaciones de compra-venta entre particulares.
Realiza una revisión mecánica
Antes de cerrar el trato, especialistas sugieren llevar el vehículo con un mecánico de confianza para evaluar:
- Estado del motor
- Sistema de frenos
- Suspensión
- Condiciones de la transmisión
- Posibles daños estructurales
Una inspección profesional puede ayudar a identificar fallas que no son visibles durante una revisión superficial.
Formaliza la compra con un contrato
Una vez acordada la operación, es recomendable elaborar un contrato de compraventa que incluya:
- Datos completos del comprador y vendedor
- Características del vehículo
- Número de serie
- Monto pagado
- Fecha de la transacción
Este documento puede servir como respaldo en caso de futuras aclaraciones o procedimientos legales.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
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