¿Se te empañó el parabrisas? Así puedes arreglarlo en segundos y conducir con seguridad

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¿No ves bien por el parabrisas? Este truco te ayudará. Foto: Getty Images

Durante la temporada de lluvias es común que los cristales del automóvil se empañen, reduciendo considerablemente la visibilidad al volante y aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Este fenómeno suele ocurrir por los cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. Sin embargo, existen formas sencillas y rápidas para eliminar el empañamiento y conducir con mayor seguridad.

¿Cómo desempañar tu parabrisas cuando se empaña por fuera?

En algunas ocasiones, el parabrisas se empaña por la parte exterior. Esto sucede cuando el interior del automóvil está más frío que el ambiente exterior, generalmente por el uso del aire acondicionado.

La diferencia de temperaturas provoca condensación sobre el cristal. Para solucionarlo:

Reduce la intensidad del aire acondicionado

Utiliza los limpiaparabrisas para retirar temporalmente la humedad

Permite que la temperatura interior se equilibre gradualmente con la exterior

Una vez estabilizada la temperatura, el empañamiento desaparecerá por completo.

¿Cuál es la forma más rápida de desempañar el parabrisas?

Especialistas recomiendan combinar tres elementos: calefacción, aire acondicionado y ventilación exterior.

Este método permite elevar la temperatura del cristal mientras elimina el exceso de humedad dentro del vehículo, ayudando a despejar el parabrisas en cuestión de segundos.

Para lograrlo:

Activa el desempañador del vehículo Enciende el aire acondicionado Dirige el flujo de aire hacia el parabrisas Desactiva la función de recirculación de aire para permitir la entrada de aire exterior

Aunque muchas personas creen que el aire acondicionado empeora el problema, en realidad ayuda a reducir la humedad acumulada dentro del automóvil.

¿Por qué se empaña el parabrisas cuando hace frío?

El empañamiento ocurre cuando el aire húmedo entra en contacto con una superficie que tiene una temperatura diferente. En el caso del automóvil, suele suceder cuando el aire cálido y húmedo del interior entra en contacto con el cristal frío del parabrisas. Como resultado, el vapor de agua se condensa y forma una capa que dificulta la visión.

Por ello, mantener un equilibrio entre la temperatura y la humedad dentro del vehículo es fundamental para evitar que los cristales se empañen durante la conducción.

Consejos para evitar que se empañen los cristales del auto

Mantén limpio el parabrisas por dentro y por fuera

Usa regularmente el aire acondicionado para controlar la humedad

Evita la recirculación constante del aire interior

Activa el desempañador apenas notes que comienza a formarse condensación

Ventila el vehículo cuando sea posible para renovar el aire del habitáculo

Mantener la visibilidad puede prevenir accidentes

Aunque el empañamiento del parabrisas suele resolverse en pocos segundos, ignorarlo puede comprometer la capacidad de reacción del conductor. Aplicar estas medidas ayuda a mejorar la visibilidad durante la temporada de lluvias y a reducir riesgos al circular por calles y carreteras.

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